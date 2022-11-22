Серия уникальных событий в честь композитора Олега Каравайчука пройдёт на «Ленфильме»

2 и 3 декабря в Четвертом павильоне киностудии «Ленфильм» состоятся выставки-концерты с пространственным звуком «Каравайчук. Оркестр громкоговорителей». Впервые музыка Олега Каравайчука будет исполнена на акусмониуме – оркестре из почти полусотни громкоговорителей. На месте, где родилось кино в России, появится инсталляция, погружающая зрителей в мир любимых известных и неизвестных фильмов, а пространство павильона наполнится звуками из них.
10 и 11 декабря в Директорском зале «Ленфильма» состоится медитативное видеопогружение в мир музыки и слов Олега Каравайчука: впервые на большом экране в режиме нон-стоп будут показаны уникальные записи концертов и монологов Каравайчука из архива Фонда поддержки культурных проектов и сохранения наследия Oлега Kаравайчука. Режиссер – Сергей Ландо.
«Феномен советской киномузыки в должной мере не проявлен и до конца не исследован. И есть большая вероятность, что музыка, написанная большими композиторами ХХ века, рано или поздно исчезнет навсегда – забудется в архивах вместе с фильмами, в которых она звучала. Отделять музыку от кадра и соединять с вечностью – так можно сформулировать главную задачу этого проекта. Подавляющее её большинство никогда и нигде не издавалось, это оригинальные звуковые дорожки из фильмов, найденные на киностудиях, в государственных и частных архивах. Этой музыки нет в цифровом пространстве, а значит она не существует в современном мире. Но не менее важно и интересно исследовать путь художника. Как ограничения, запрет и несвобода порождали в нем большую свободу, как вынужденная поначалу работа в кино, казалось бы в прикладном и низком жанре, поддерживала и инициировала великие замыслы», – рассказывает Олег Нестеров, музыкант, композитор, продюсер, куратор проекта.
Проект проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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