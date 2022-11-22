В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» отметили день рождения пьесы «Чайка»

В Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» состоялся традиционный «Чайкин» день».

В ноябре 1895 года произошло событие, повлиявшее на развитие не только российского, но и мирового театра, – Антон Павлович Чехов во флигеле подмосковного имения в Мелихове поставил точку в своей гениальной пьесе «Чайка».

На праздник обычно съезжаются литераторы, критики, режиссеры, актеры, зрители – все, кто любит творчество великого русского писателя. Праздник начался онлайн-встречей с доктором филологических наук, литературоведом, исследователем жизни и творчества А.П. Чехова Анатолием Собенниковым. Далее состоялся концерт «Романсы о любви», прошла экскурсия, во время которой гости узнали много нового о жизни чеховской семьи в Мелихове и увидели тот самый флигель, где родилась пьеса «Чайка». А завершился день премьерой спектакля «Руководство для желающих жениться», который представил театр «Чеховская студия» музея-заповедника «Мелихово».

В основе постановки – пять рассказов Антона Павловича Чехова: «Ушла», «Дипломат», «О, женщины, женщины!...», «Счастливый конец», «Женщина без предрассудков». Создатели спектакля предложили зрителям с нотками юмора и сарказма поразмышлять на тему любви и бракосочетания, возможно, узнать себя в героях и улыбнуться.

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