Серпуховский музей открыл выставку «Море великих. От Айвазовского до Кандинского»

В Серпуховском историко-художественном музее открылась межмузейная выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского», которая объединила в едином пространстве произведения нескольких поколений русских живописцев, чье творчество связано с морской тематикой.

На выставке представлено более 70 живописных полотен из 9 ведущих музеев России и частных коллекций, а также порядка 30 выдающихся имен, среди которых – Иван Айвазовский, Василий Кандинский, Исаак Левитан, Василий Поленов, Константин Коровин, Лев Лагорио, Алексей Боголюбов, Константин Богаевский, Илья Машков и другие.

Выставка расположилась в современном выставочном пространстве Галереи «Каретный сарай» в специально разработанной экспозиции, дизайн которой дает возможность взглянуть на живопись моря под разными углами. Дополненная мультимедиа, интерактивной зоной и ольфакторным сопровождением, она всесторонне раскрывает тему моря и морского промысла.

Василий Кузнецов, министр культуры и туризма Московской области:

«В декабре 2023 года мы открыли новое выставочное пространство Серпуховского историко-художественного музея — галерею «Каретный сарай» — проектом «Маковские. Константин и Владимир», который посетили более 47 000 человек. И сейчас, в 2025 году, залы галереи встречают уже третью межмузейную выставку «Море великих. От Айвазовского до Кандинского», которая станет одним из флагманских событий туристического проекта «Лето в Подмосковье». Мы продолжаем развивать новые музейные пространства региона. Теперь на выставке в Серпухове можно будет увидеть работы Ивана Айвазовского, Василия Кандинского, Исаака Левитана, Василия Поленова, Константина Коровина, Льва Лагорио, Алексея Боголюбова, Константина Богаевского, Ильи Машкова и других авторов».

«Море великих. От Айвазовского до Кандинского» — это выставка путешествие, диалог и даже исследование. Она демонстрирует не только этапы развития жанра марина XIX – начала XX века и советского периода, а также возрождает художников, чьи имена были несправедливо забыты, таких как — Дубовской, Орловский и Судковский. О последнем Айвазовский говорил так — он превзошел меня в умении писать море.

Выставка завораживает географией сюжетов. Перемещаясь по залам зрители совершают увлекательное путешествие по Средиземноморью, отправляются к берегам Бретани и Нормандии, наслаждаются льдами Баренцева моря и цветущим побережьем Крыма.

Анна Костырина, И.о. директора Серпуховского историко — художественного музея:

«Богатая коллекция Серпуховского музея уже не первый год позволяет создавать выставки на уровне ведущих музеев России. Нетривиальные дизайнерские решения, мультимедийные, интерактивные и ольфакторные сопровождения, все это, дополняет художественный ряд и позволяет посетителям глубже погружаться в тему и изучать искусство под разными ракурсами. «Море великих. От Айвазовского до Кандинского» — понятный каждому и близкий по духу проект. Морская стихия не может оставить равнодушным. Море всегда было источником вдохновения для множества художников, поэтов и писателей всех времен. Оно способно пробуждать самые глубокие чувства, будоражить воображение и заставлять мечтать о дальних горизонтах. Уверена, выставка оставит приятные впечатления и теплые ощущения на долгое время. Выставка разделена на тематические разделы, которые прослеживаются через призму развития жанра марины в отечественном искусстве: в первом разделе представлены произведения мастеров академической школы XIX века; во втором разделе собраны работы маринистов, отразившие особенности художественных течений первой трети XX столетия и советского периода. Отдельный интерес представляют натурные этюды, раскрывающие тайны морского пленэра.

Выставка посвящена не только морю, она раскрывает естественную и символическую связь жизни человека с морем. Приморские города и гавани, романтика странствий, бурь и кораблекрушений, облик кораблей и судов, сцены рыбного промысла и торговли, морской отдых и праздники, и, как награда – дары моря. В пространстве выставки море становится главным лейтмотивом, связывающим пейзажи, жанровые произведения и натюрморты. Выставка — результат совместной работы кураторской группы Серпуховского историко-художественного музея. Научным консультантом проекта выступила кандидат искусствоведения Усачева Светлана Владимировна. Архитектура и дизайн экспозиции был разработан специально для проекта».

Усачева Светлана, научный консультант выставки, кандидат искусствоведения:

«Безбрежные морские просторы, первозданная красота южной и северной природы, далекие страны и города, люди, живущие рядом с морем и щедрые морские дары — всё это можно увидеть сейчас в выставочных залах Серпуховского художественного музея. Необычный проект, осуществленный в сотрудничестве с ведущими музейными собраниями России, впервые объединил произведения прославленных мастеров, работавших в жанре марины и ставших гордостью отечественного искусства. И.К. Айвазовский, А.П. Боголюбов, А.К. Беггров, В.Д. Поленов, К.А. Коровин, В.В. Кандинский, А.А. Борисов и многие другие художники, чьи работы представлены на выставке, воплотили свой образ изменчивой стихии, прекрасной и величественной, грозной и манящей. Маршруты морского пленэра ведут в выставочном пространстве от Средиземноморья и Черноморского побережья к Северному Ледовитому океану. Следуя им, зрители одновременно совершат путешествие в историю русской школы живописи, познакомятся с тайнами авторской «кухни» художников, овладевших удивительным искусством передавать в картинах синеву морских глубин, блеск и трепет волн, воздушное марево и сияние небесной выси. Образ моря немыслим без романтического вдохновения, ведь, как сказал поэт: «Только море способно взглянуть в лицо небу»».

В основе выставки лежат произведения из коллекции Серпуховского историко-художественного музея, а также экспонаты из Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Государственного Эрмитажа, Музея Москвы, Рыбинского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Нижегородского государственного художественного музея, Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого и двух частных собраний.

Специально к выставке «Море великих» совместно с брендом Библиотека ароматов были подобраны ароматы, вдохновленные произведениями искусства, которые можно послушать в пространстве выставки.

Совместно с Национальной электронной библиотекой «Свет» при поддержке Российской государственной библиотеки к экспонатам были подобраны выдержки из русской художественной литературы XIX-XX веков, которые дополняют образы моря и позволяют лучше прочувствовать атмосферу, переданную на картинах. Прочесть или прослушать отрывки можно в приложении или на сайте «Свет».

Особым удивлением и вдохновением для всех стала мультимедийная проекция, которая демонстрирует изменчивость морской стихии: от спокойного-тихого моря, до бурлящих вод во время шторма. Выставка открыта в пространстве галереи «Каретный сарай» г. Серпухова.