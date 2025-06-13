Бахрушинский музей открывает цикл выставок «Плисецкая: полюс магии», к 100-летию Майи Плисецкой

Во Дворце культуры «Родина» в Химках открылся первый проект из цикла выставочных мероприятий, посвящённых столетию со дня рождения одной из величайших балерин XX века — Майи Михайловны Плисецкой.

«2025 год — год столетия Майи Михайловны Плисецкой, символа эпохи и неувядающей легенды балета. Музей-квартира великой балерины, один из филиалов Бахрушинского музея, ежедневно открывает двери для гостей, позволяя окунуться в её творческий и личный мир. Открытие выставки в Химках — первый шаг в череде юбилейных мероприятий. В июле готовится выставка в Казани, осенью – в Рязани. В ноябре мы представим масштабную международную экспозицию в Пекине, организованную совместно с Россотрудничеством и Федеральным центром литераторов и художников Пекина. Она станет кульминацией всего цикла» – прокомментировала генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.

К 100-летнему юбилею Плисецкой Бахрушинский музей представляет выставочный проект, посвящённый её художественному наследию — смелому, свободному и не признающему границ. Творческий путь Плисецкой — это история преодоления и новаторства, где классическая традиция соединяется с мощной индивидуальностью, а танец становится языком внутренней свободы и человеческой страсти.

Майя Плисецкая по праву считается символом целой эпохи. Её имя неразрывно связано с лучшими постановками мирового балета — это «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Раймонда», «Кармен-сюита», «Легенда о любви», «Каменный цветок», «Бахчисарайский фонтан» и другие. Плисецкая покоряла сцену не только техническим совершенством, но и глубиной образа, драматизмом и неподражаемым артистизмом.

Её грация, утончённость, тонкость и женственность сочетались с силой характера, бесстрашием, страстью и артистической свободой. Такое сочетание рождало сценическую магию, завораживавшую зрителя и превращавшую каждый спектакль в настоящее чудо.

Экспозиция состоит из двух разделов, которые демонстрируют удивительное разнообразие сценического дарования Майи Плисецкой.

В первом разделе представлены её легендарные партии в балетах «Лебединое озеро», «Гибель розы» и «Раймонда». Посетители увидят трогательные фотографии балерины с супругом — композитором Родионом Щедриным, а также портретную серию Сергея Берменьева (1997 и 2015 годы), передающую неподдельную элегантность и харизму Майи Михайловны.

Второй раздел посвящён драматическим и страстным образам, с которыми Плисецкая вошла в историю мирового балета. В экспозиции представлены материалы, посвящённые балетам «Дон Кихот», «Каменный цветок», «Вальпургиева ночь», «Бахчисарайский фонтан», «Анна Каренина», «Легенда о любви» и «Болеро». Центром раздела стала «Кармен-сюита» — одноактный балет кубинского хореографа Альберто Алонсо, поставленный специально для Плисецкой. Аранжировку бессмертной музыки оперы Жоржа Бизе специально для постановки сделал композитор Родион Щедрин. Великолепные декорации были созданы замечательным театральным художником Борисом Мессерером. Эта работа перевернула классическое представление о танце и открыла новую эпоху в хореографии.

В экспозиции представлены уникальные материалы из фондов Бахрушинского театрального музея: копии редких фотографий с выступлений и афиш. Среди авторов снимков — признанные мастера сценической и художественной фотографии: Ричард Аведон, Беттина Реймс, Ален Бежар, Александр Воротынский, Анна Клюшкина, Борис Фишман-Борисов и другие.

Впереди — новые выставки в разных городах и странах, которые позволят прикоснуться к феномену Майи Плисецкой, чьё наследие продолжает вдохновлять артистов и зрителей по всему миру.