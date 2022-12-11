В Буинске построят музей Баки Урманче

Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре рассмотрело документацию на строительство в городе Буинске музея знаменитого советского живописца, народного художника РСФСР и ТАССР, Баки Урманче. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение. Экспертная организация подключена и использует ЕЦПЭ.

Баки Урманче

Баки Идрисович Урманче, которого называют не только основоположником татарского изобразительного искусства, но и художником-новатором, определившим его магистральный путь развития, родился в деревне Куль-Черкен (Черки-Гришино), которая сегодня расположена в Буинском районе Татарстана. В этих местах проходило его становление как художника.

Дальнейшая жизнь Баки Урманче была связана со разными регионами СССР. Долгое время он жил в Казани, где в 1999 году открылся его музей – государственное хранилище произведений и мемориальных вещей живописца. Теперь музей Урманче планируют построить и в Буинске, в местном краеведческом музее которого хранятся личные вещи художника.

Архитектурная часть проекта разрабатывалась с участием заслуженного архитектора Республики Татарстан Г.А. Бакулина. Проектную документацию разработало АО «Татагропромпроект».

Фото - сайт culture.ru

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