Екатерина: Всё началось с песни «Полотно»

Всё началось с песни «Полотно», которую солистка проекта Loen — Екатерина, инди-фолк музыкант и сонграйтер, написала 31 марта 2020-го. Вокруг этой композиции впоследствии сформировался сначала EP, а в процессе работы идея EP эволюционировала одноименный альбом.

В ноябре 2021 года Катя запустила краудфандинговую кампанию в поддержку будущего альбома и за один месяц собрала 100% суммы. Поддержка поклонников позволила осуществить запись. Позже альбом получил дополнительную помощь от фонда «КОФИ» в размере 300000 рублей.

Альбом записан на студии «Abandoned studio» в Москве под руководством звукорежиссера и продюсера Давыда Сиднева. К записи было привлечено огромное количество инструментов: акустическая и электро-гитары, фортепиано и клавиши, бас, барабаны, перкуссия, струнные (скрипка, альт, виолончель, контрабас), духовые (валторна, труба, тромбон), бэк-вокал.

Альбом состоит из 6 песен, непрерывно соединённых инструментальными композициями. Получается некий «круг», «кольцо» из песен. Круг — первичный символ единства и бесконечности, что также передаёт смысл музыкального послания.

Его идея в том, чтобы напомнить себе и слушателям, что каждый из нас — великолепная душа, могучая и волшебная. И все мы соединены друг с другом невидимыми нитями.

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