Tеатровед и драматург Александр Вислов: «В последние годы происходит обновление театра, окончательно уходит эпоха советского театра»

В городе Тара Омской области начался V Всероссийский театральный фестиваль «Сотоварищи», посвящённый 95-летию со дня рождению Михаила Ульянова и 20-летию Северного драматического театра, носящего имя артиста. В эксклюзивном интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа председатель жюри фестиваля, театровед и драматург Александр Вислов отметил, что для репертуарного театра важно внимание и к классике, и к современной драматургии.

Темой фестиваля «Сотоварищи» стало «Молодое поколение. От классики до современности». «Появление тематики связано с продолжающимся обновлением театра, которое мы наблюдаем последние годы – туда приходит новое поколение, молодое племя. Не сказать, что незнакомое, но меняется, а на наших глазах окончательно уходит эпоха советского театра. Приходят люди, которые не застали советский театр и очень интересно наблюдать, что делают эти люди, со своим голосом и своим взглядом на искусство и жизнь. Любой качественный фестиваль пытается исследовать какие-то процессы, происходящие в искусстве, театре и социуме и мне кажется, что такая ориентация на молодежь очень любопытна», – рассказал Александр Вислов.

По мнению эксперта, классика и современность – вечная тема репертуарного театра, который пытается совместить это в рамках афиши. «Классика всегда была и никуда особо не уходила, но тот всплеск современной драматургии, который наблюдался десятилетие назад сегодня, в силу ряда причин, сходит на нет. Хотя, быть может, это затишье перед бурей. Но это могут быть и определённые вещи, связанные с тем, что современная драматургия во многом не оправдала именно больших ожиданий. Очень много пьес для камерных пространств и для малых сцен, но для «большого звучания» пишется крайне мало. Именно с этим связано очень много «переделки» классики, перепевов классических мотивов, но я думаю, что эти два крыла – классические произведения и современная драматургия – обязаны существовать в афише уважающего себя репертуарного театра и они дают некую гармонию», – отметил Александр Вислов в эксклюзивном интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа.

Международный пресс-центр МКР-Медиа выступает информационным партнёром V Всероссийского театрального фестиваля «Сотоварищи».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.