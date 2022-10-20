На театральном фестивале современного искусства «Территория. Kids»  представят детскую версию спектакля «Ребёнок из Кариота»

«Человек из Кариота» — путешествие впечатлений по пространству Боярских Палат. Взяв за первоначальную точку повесть «Иуда Искариот» Леонида Андреева, команда спектакля осталась верна «совершенно свободной фантазии на тему о добре и зле».

Создание спектакля и его жизнь имеют абсолютно эволюционный характер. Каждый участник, в любой момент присоединения к спектаклю, приносит в него часть себя, своего опыта, знания, интересов и идеалов. Каждый показ становится не похож на предыдущий, а каждый новый артист находит новые грани существования и взаимодействия. Имея начальную и финальную точку истории, все артисты вместе со зрителем каждый раз заново проходят этот путь, наполняя его актуальными на момент показа впечатления, мыслями и переживаниями.

Такая многослойность была заложена в проект многообразием источников, на которые мы опирались в своем исследовании: это не только повесть Андреева, но и тексты Сельмы Лагерлёф, Мераба Мамардашвили, Жиля Делёза и многих других. Колебания между позициями с диаметрально противоположными идеями мы исследуем через вертеп, документальный театр, музыкальный перформанс, голографию и цирк.

Ближайшие спектакли: 28 октября в 20:00 и 18 ноября в 20:00

Где? Боярские палаты, Страстной бульвар, д. 10, с. 1.

«Ребёнок из Кариота» – величайшая история о добре и зле, хорошем и плохом мальчике. Но сколько бы ни было оправданий, ужасные поступки остаются таковыми. Навсегда. В спектакле артисты говорят с детьми о сложном языком документального театра, вертепов, музыкального перформанса, голографии и цирка под музыку Владимира Волкова в хореографии Владимира Варнавы.

Ближайшие показы пройдут в рамках II детского фестиваля современного искусства «Территория. Kids» 29 октября в 11:00 и 30 октября в 19:00. А также – 3 декабря в 19:00, 4 декабря в 11:00, 24 декабря в 15:00, 25 декабря в 18:00.

Фото — сайт https://teatrtruda.ru

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