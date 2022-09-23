Белгородская филармония откроет сезон фестивалем «Денис Мацуев представляет: диалог поколений»

Российский музыкант и общественный деятель, народный артист Российской Федерации, Лауреат Государственной премии Российской Федерации Денис Мацуев представит в Белгороде концерты всероссийского фестивального проекта.

Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» в 2022 году проходит по всей России. Он объединяет на сцене музыкантов разных поколений, представителей российской исполнительской школы – от юных звёзд до всемирно известных музыкантов.

Художественный руководитель Фестиваля – народный артист России Денис Мацуев. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Программа фестиваля предлагает концерты академической музыки с выступлением плеяды талантливых и заслуженных юных музыкантов — молодых звезд российского исполнительского искусства.

24 сентября в 17:00 гостей Белгородской филармонии ждет концерт с участием Дениса Мацуева в сопровождении симфонического оркестра Белгородской государственной филармонии. Дирижер: Юрий Ткаченко. В концерте принимают участие: Гайк Казазян (скрипка), Ирина Поливанова (сопрано), а также победители всероссийских и международных юношеских конкурсов Полина Тхай (виолончель) и Елисей Мысин (фортепиано).

Также перед концертом в 15:00 состоится открытая репетиция для учащихся школ и ВУЗов с участием Дениса Мацуева и молодых исполнителей.

25 сентября в 17:00 в Белгородской государственной филармонии выступят победители Международного конкурса молодых пианистов «Grand piano competition» и Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» Даниил Тюрин (фортепиано), Елисей Мысин (фортепиано), Лев Бакиров (фортепиано) и Захар Внутских (фортепиано). Юные артисты выступят в сопровождении Симфонического оркестра Белгородской государственной филармонии. Дирижер: Юрий Ткаченко

Отметим, что Денис Мацуев много лет ведет активную общественную деятельность и поддерживает талантливых исполнителей разных поколений. Он возглавляет Благотворительный фонд «Новые имена» имени Иветты Вороновой, является членом жюри Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица», проводит конкурс Grand Piano Competition. Денис — художественный руководитель Международного конкурса имени С.В. Рахманинова, председатель жюри конкурса П.И. Чайковского, он приглашает юных музыкантов в свои фестивальные проекты, помогая юным музыкантам расти, развиваться и выходить на большую сцену.

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