В онлайн-кинотеатре PREMIER премьера документального сериала «Пространства в России»

30 сентября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER состоится релиз документального проекта «Пространства в России». Зрителям будут доступны сразу две серии.

«Пространства в России» — это тревел шоу со смыслом. В центре внимания — минимальное количество известных туристических локаций и повышенная концентрация городских пространств, где можно провести время с максимальной пользой для себя.

Ведущим проекта стал блогер Тим Сорокин. Он побывал в десяти городах России, где увидел новые креативные арт-пространства, познакомился с интересными людьми, чтобы показать культурную жизнь страны такой, какой ее еще никто не видел.

В первых двух сериях Тим Сорокин путешествует по Калининграду и Уфе.

В калининградском эпизоде зрители увидят знаменитый национальный парк, необычный отель и удивительное книжное пространство с историей. В финале выпуска – отличный трек от локальных артистов – группы «На случай астероида».

В Уфе зрителей ожидают удивительные локации: кофейня Кшиштоф, молодежное пространство Йешлек House, место притяжения любителей настолок «Огненный шар» и, конечно же, мультифункциональный центр Уфы – невероятный «АРТ-квадрат». В финале эпизода – супер-трек от локальных артистов – группы Maturr!

Всего в проекте 10 серий, каждая из которых посвящена одному из городов России. Сериал будет доступен к просмотру эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER с 28 июля 2022 года.

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