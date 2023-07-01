Городская лаборатория IV Биеннале уличного искусства АРТМОССФЕРА завершила работу и объявила финалистов

Менторский состав «Городской лаборатории», платформы по развитию паблик-арта в регионах, подвел итоги работы, выбрав авторов трех наиболее удачных концепций: проект Ирины Иониной (Санкт-Петербург) «Неонеорусский стиль», проект Екатерины Червонных (Екатеринбург) «Сборник упражнений» и проект Милены Миковой (Челябинск) «Сейчас нет, тогда да». В июне еще 15 авторов прошли офлайн-интенсивы в Москве, в рамках которых получили персональные рекомендации от практикующих экспертов по реализации своих проектов.

«Городская лаборатория» (Горлаб) – региональная инициатива ЦСИ Винзавод в рамках биеннале Артмоссфера, которая проходила с 1 мая по 25 июня в онлайн и офлайн формате с целью поддержать художников, критиков, кураторов и всех участников художественного процесса с проектами по созданию искусства в городском пространстве. На первом этапе лаборатории 50 авторов концепций из разных городов России были отобраны для участия в теоретической онлайн-программе с наставниками: куратором и теоретиком уличного искусства Игорем Поносовым, художником и городским исследователем Антоном Польским (Make), художником и сооснователем галереи «Электрозавод» Дмитрием Филипповым, художником Аристархом Чернышевым и куратором Александрой Кузнецовой.

В июне был подведен второй, финальный этап конкурса, в ходе которого авторы 15 лучших проектов были приглашены в Москву и прошли офлайн-интенсив на территории ЦСИ Винзавод. Среди них оказались: Александр Менухов (Архангельск), Александров Роман (Москва), Алексей Иванов (Санкт-Петербург), Алена Давыдова (Санкт-Петербург), Алина Храмова (Москва), Алла Уманская (Санкт-Петербург), Альбина Антипова (Уфа), Анастасия Вокина (Санкт-Петербург), Анастасия Кеменова (Москва), Анастасия Куклина (Новосибирск), Анастасия Ткаченко (Пермь), Анна Кириллина (Ульяновск), Анна Шанаева (Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Давыдово), Антонина Садовникова (Ростов-на-Дону). Художники предложили проекты разных форматов: от объемных скульптур, инсталляций и муралов до site-specific проектов и даже спектаклей.

Финалистами, которых выделило жюри, стали Ирина Ионина (Санкт-Петербург) с проектом «Неонеорусский стиль», посвященным разрушающимся деревянным домам Ленинградской области; Екатерина Червонных (Екатеринбург) с перформативным проектом «Сборник упражнений», включающим практики терапевтического дрейфования по знаковым районам города, а также Милена Микова (Челябинск) с выставкой «Сейчас нет, тогда да», посвященной изучению индустриального ландшафта Челябинской области через призму детского восприятия места.

Художники будут продолжать работать с менторами до финализации проектов каждый – в своем городе.

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