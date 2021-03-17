В библиотеках и культурных центрах Москвы проведут День открытых дверей

Куль­тур­ные цен­тры и биб­лио­те­ки сто­лич­но­го Депар­та­мен­та куль­ту­ры при­гла­ша­ют взрос­лых и детей на день откры­тых две­рей. Он прой­дет 20 мар­та с 10:00 до 20:00. Посе­ти­те­ли смо­гут побы­вать на бес­плат­ных проб­ных заня­ти­ях в круж­ках и сек­ци­ях, позна­ко­мить­ся с пре­по­да­ва­те­ля­ми, а так­же попасть на спек­так­ли и лек­ции, при­нять уча­стие в экс­кур­си­ях и позна­ва­тель­ных кве­стах, отме­ти­ла заме­сти­тель Мэра Моск­вы Ната­лья Сергунина.

«День откры­тых две­рей прой­дет в 76 куль­тур­ных цен­трах и 130 биб­лио­те­ках. Мы про­во­дим его уже в пятый раз и соби­ра­ем­ся раз­ви­вать эту прак­ти­ку. При­ня­то реше­ние, что такие озна­ко­ми­тель­ные дни будут орга­ни­зо­вы­вать­ся два­жды в год: перед 1 Сен­тяб­ря и в кон­це мар­та. Вес­ной горо­жане смо­гут запи­сать­ся на понра­вив­ши­е­ся заня­тия, кото­рые не обя­за­тель­но посе­щать имен­но с нача­ла учеб­но­го года», — рас­ска­за­ла Ната­лья Сер­гу­ни­на. Ее сло­ва при­во­дят­ся на пор­та­ле mos.ru.

Как доба­ви­ла вице-мэр, биб­лио­те­ки при­со­еди­ни­лись к акции впер­вые. Им тоже есть что пока­зать моск­ви­чам, ведь сего­дня они пред­став­ля­ют собой совре­мен­ные куль­тур­ные про­стран­ства, где мож­но не толь­ко взять кни­гу или пери­о­ди­ку, но и посе­тить мастер-клас­сы, кур­сы лек­ций, лите­ра­тур­ные чте­ния, спектакли.

Пол­ная про­грам­ма пред­сто­я­ще­го дня откры­тых две­рей опуб­ли­ко­ва­на на сай­те «Онлайн.Библиогород» в раз­де­ле «Кон­кур­сы и акции».

Стать библиотекарем и заглянуть в фонд редких изданий

В биб­лио­те­ке-читальне име­ни И.С. Тур­ге­не­ва (Боб­ров пере­улок, дом 6, стро­е­ние 1) про­хо­дит цикл лек­ций «Путе­во­ди­тель по искус­ству». 20 мар­та у всех жела­ю­щих будет воз­мож­ность попасть на одну из них под назва­ни­ем «Таин­ствен­ная Пра­га: путе­ше­ствия во вре­ме­на импе­ра­то­ра Рудоль­фа II». Ее про­ве­дет исто­рик искус­ства науч­ный сотруд­ник биб­лио­те­ки Олег Гроз­нов. Нача­ло лек­ции в 13:00.

Посе­тить одну из ста­рей­ших сто­лич­ных биб­лио­тек — биб­лио­те­ку-читаль­ню име­ни А.С. Пуш­ки­на (ули­ца Спар­та­ков­ская, дом 9, стро­е­ние 3) — и узнать ее исто­рию мож­но будет в 14:00. Тема­ти­че­ская экс­кур­сия прой­дет по особ­ня­ку, в кото­ром с 1912 года раз­ме­ща­ет­ся куль­тур­ное учре­жде­ние. Посе­ти­те­ли побы­ва­ют на пер­вом и вто­ром эта­жах глав­но­го дома быв­шей город­ской усадь­бы XVIII–XIX веков, постро­ен­но­го в сти­ле рус­ско­го псев­до­ба­рок­ко. Участ­ни­ки прой­дут по залам и уви­дят эле­мен­ты инте­рье­ра: мра­мор­ные ками­ны, чугун­ные ажур­ные ограж­де­ния бал­ко­нов и лест­ниц. Гид рас­ска­жет о вла­дель­цах это­го дома, а так­же о том, как рабо­та­ла биб­лио­те­ка на про­тя­же­нии почти 120 лет сво­е­го существования.

А в Цен­траль­ной город­ской моло­деж­ной биб­лио­те­ке име­ни М.А. Свет­ло­ва (Боль­шой Тишин­ский пере­улок, дом 24) участ­ни­ков ждет квест «Хра­ни­те­ли». Гости читаль­ни на вре­мя ста­нут биб­лио­те­ка­ря­ми и узна­ют все тон­ко­сти этой про­фес­сии. Они позна­ко­мят­ся со спе­ци­аль­ным шиф­ром, офор­мят чита­тель­ский билет и даже попро­бу­ют подо­брать кни­гу посе­ти­те­лям. Нача­ло кве­ста в 15:00.

Уви­деть собра­ние жур­на­лов по архи­тек­ту­ре, искус­ству, музы­ке, теат­ру и кино сере­ди­ны XIX — пер­вой тре­ти XX века, изда­ния пери­о­да Вели­кой Оте­че­ствен­ной вой­ны, а так­же экзем­пля­ры книг на рус­ском и дру­гих евро­пей­ских язы­ках XVII–XXI сто­ле­тий мож­но будет во вре­мя экс­кур­сии в Цен­траль­ной уни­вер­саль­ной науч­ной биб­лио­те­ке име­ни Н.А. Некра­со­ва (ули­ца Бау­ман­ская, дом 58/25, стро­е­ние 14). Взрос­лым и детям пред­ла­га­ют загля­нуть в фонд ред­ких изда­ний и кол­лек­ций. Поми­мо книг и пери­о­ди­ки, участ­ни­ки уви­дят и дру­гую ред­кую печат­ную про­дук­цию раз­ных лет, напри­мер фаб­рич­ные ярлы­ки, реклам­ные пла­ка­ты доре­во­лю­ци­он­ной и совет­ской эпо­хи. Нач­нет­ся позна­ва­тель­ное путе­ше­ствие в 18:00.

Посмотреть спектакль и станцевать румбу

Куль­тур­ные цен­тры для дня откры­тых две­рей под­го­то­ви­ли свою программу.

Арт-кла­стер «Восток» (ули­ца Мар­те­нов­ская, дом 7) при­гла­ша­ет детей на заня­тие под назва­ни­ем «Бумаж­ная мода». Участ­ни­ки полу­чат мате­ри­ал и зада­ние создать соб­ствен­ный костюм из бума­ги, а затем при­мут уча­стие в кон­кур­се-дефи­ле. Авто­ры трех луч­ших костю­мов полу­чат при­зы. Нача­ло в 13:00.

В куль­тур­ном цен­тре «Марьи­на Роща» (ули­ца Октябрь­ская, дом 58) про­ве­дут мастер-класс по лати­но­аме­ри­кан­ским тан­цам. Взрос­лые участ­ни­ки разу­чат дви­же­ния ча-ча-ча, сам­бы, рум­бы и джай­ва. Всех жела­ю­щих ждут в 17:00.

Те, кто тан­цам пред­по­чи­та­ет дра­ма­ти­че­ское искус­ство, могут пой­ти на спек­такль «Такая тос­ка, такая неж­ность», создан­ный по моти­вам несколь­ких рас­ска­зов извест­но­го писа­те­ля и дра­ма­тур­га Алек­сандра Вам­пи­ло­ва. Пред­став­ле­ние состо­ит­ся в клу­бе «Феникс» (ули­ца Живо­пис­ная, дом 30, кор­пус 2) в 17:00.

На меро­при­я­ти­ях дня откры­тых две­рей посе­ти­те­лям необ­хо­ди­мо соблю­дать соци­аль­ную дистан­цию и исполь­зо­вать сред­ства инди­ви­ду­аль­ной защи­ты. Каж­до­му гостю изме­рят тем­пе­ра­ту­ру бес­кон­такт­ным термометром.

В куль­тур­ных цен­трах регу­ляр­но про­хо­дят твор­че­ские и позна­ва­тель­ные меро­при­я­тия — лек­ции, мастер-клас­сы, откры­тые встре­чи, а так­же уро­ки про­фес­си­о­наль­но­го мастер­ства и мно­гое дру­гое. Посмот­реть кон­цер­ты, спек­так­ли и видео­ин­тер­вью с писа­те­ля­ми и режис­се­ра­ми, послу­шать лек­ции, а так­же почи­тать кни­ги из ред­ких фон­дов сто­лич­ных биб­лио­тек, най­ти учеб­ную лите­ра­ту­ру и послу­шать аудиок­ни­ги горо­жане могут на пор­та­ле «Онлайн.Библиогород».

Фото – сайт mos.ru

укра­ли