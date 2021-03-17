В библиотеках и культурных центрах Москвы проведут День открытых дверей

Культурные центры и библиотеки столичного Департамента культуры приглашают взрослых и детей на день открытых дверей. Он пройдет 20 марта с 10:00 до 20:00. Посетители смогут побывать на бесплатных пробных занятиях в кружках и секциях, познакомиться с преподавателями, а также попасть на спектакли и лекции, принять участие в экскурсиях и познавательных квестах, отметила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.
«День открытых дверей пройдет в 76 культурных центрах и 130 библиотеках. Мы проводим его уже в пятый раз и собираемся развивать эту практику. Принято решение, что такие ознакомительные дни будут организовываться дважды в год: перед 1 Сентября и в конце марта. Весной горожане смогут записаться на понравившиеся занятия, которые не обязательно посещать именно с начала учебного года», — рассказала Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.
Как добавила вице-мэр, библиотеки присоединились к акции впервые. Им тоже есть что показать москвичам, ведь сегодня они представляют собой современные культурные пространства, где можно не только взять книгу или периодику, но и посетить мастер-классы, курсы лекций, литературные чтения, спектакли.
Полная программа предстоящего дня открытых дверей опубликована на сайте «Онлайн.Библиогород» в разделе «Конкурсы и акции».
Стать библиотекарем и заглянуть в фонд редких изданий
В библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева (Бобров переулок, дом 6, строение 1) проходит цикл лекций «Путеводитель по искусству». 20 марта у всех желающих будет возможность попасть на одну из них под названием «Таинственная Прага: путешествия во времена императора Рудольфа II». Ее проведет историк искусства научный сотрудник библиотеки Олег Грознов. Начало лекции в 13:00.
Посетить одну из старейших столичных библиотек — библиотеку-читальню имени А.С. Пушкина (улица Спартаковская, дом 9, строение 3) — и узнать ее историю можно будет в 14:00. Тематическая экскурсия пройдет по особняку, в котором с 1912 года размещается культурное учреждение. Посетители побывают на первом и втором этажах главного дома бывшей городской усадьбы XVIII–XIX веков, построенного в стиле русского псевдобарокко. Участники пройдут по залам и увидят элементы интерьера: мраморные камины, чугунные ажурные ограждения балконов и лестниц. Гид расскажет о владельцах этого дома, а также о том, как работала библиотека на протяжении почти 120 лет своего существования.
А в Центральной городской молодежной библиотеке имени М.А. Светлова (Большой Тишинский переулок, дом 24) участников ждет квест «Хранители». Гости читальни на время станут библиотекарями и узнают все тонкости этой профессии. Они познакомятся со специальным шифром, оформят читательский билет и даже попробуют подобрать книгу посетителям. Начало квеста в 15:00.
Увидеть собрание журналов по архитектуре, искусству, музыке, театру и кино середины XIX — первой трети XX века, издания периода Великой Отечественной войны, а также экземпляры книг на русском и других европейских языках XVII–XXI столетий можно будет во время экскурсии в Центральной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Некрасова (улица Бауманская, дом 58/25, строение 14). Взрослым и детям предлагают заглянуть в фонд редких изданий и коллекций. Помимо книг и периодики, участники увидят и другую редкую печатную продукцию разных лет, например фабричные ярлыки, рекламные плакаты дореволюционной и советской эпохи. Начнется познавательное путешествие в 18:00.
Посмотреть спектакль и станцевать румбу
Культурные центры для дня открытых дверей подготовили свою программу.
Арт-кластер «Восток» (улица Мартеновская, дом 7) приглашает детей на занятие под названием «Бумажная мода». Участники получат материал и задание создать собственный костюм из бумаги, а затем примут участие в конкурсе-дефиле. Авторы трех лучших костюмов получат призы. Начало в 13:00.
В культурном центре «Марьина Роща» (улица Октябрьская, дом 58) проведут мастер-класс по латиноамериканским танцам. Взрослые участники разучат движения ча-ча-ча, самбы, румбы и джайва. Всех желающих ждут в 17:00.
Те, кто танцам предпочитает драматическое искусство, могут пойти на спектакль «Такая тоска, такая нежность», созданный по мотивам нескольких рассказов известного писателя и драматурга Александра Вампилова. Представление состоится в клубе «Феникс» (улица Живописная, дом 30, корпус 2) в 17:00.
На мероприятиях дня открытых дверей посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты. Каждому гостю измерят температуру бесконтактным термометром.
В культурных центрах регулярно проходят творческие и познавательные мероприятия — лекции, мастер-классы, открытые встречи, а также уроки профессионального мастерства и многое другое. Посмотреть концерты, спектакли и видеоинтервью с писателями и режиссерами, послушать лекции, а также почитать книги из редких фондов столичных библиотек, найти учебную литературу и послушать аудиокниги горожане могут на портале «Онлайн.Библиогород».
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