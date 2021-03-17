«Ты не один». Вера Брежнева представила новое музыкальное видео

В самом нача­ле вес­ны Вера пора­до­ва­ла поклон­ни­ков све­жим син­глом и полу­чи­ла супер-фид­б­эк. И от поклон­ни­ков, и от кол­лег по цеху. А бук­валь­но пару недель спу­стя, 17 мар­та 2021 года появи­лась воз­мож­ность не толь­ко услы­шать «Ты не один», но и увидеть!

В осно­ву кли­па поло­же­на оче­вид­ная на пер­вый взгляд, но такая акту­аль­ная мысль — мы не одиноки.

Внут­ри каж­до­го из нас есть целый мир. Там нахо­дит­ся все самое важ­ное и сокро­вен­ное: наши чув­ства, мыс­ли, вос­по­ми­на­ния, впе­чат­ле­ния, то, что мы транс­ли­ру­ем нару­жу и то, что хоте­ли бы сохра­нить в тайне.

Мини­ма­ли­стич­ный клип про­пи­тан сим­во­лиз­мом, он буд­то погру­жа­ет нас во внут­рен­ний мир самой певи­цы: спо­кой­ствие, уми­ро­тво­ре­ние, при­глу­шен­ные тона и мяг­кие крас­ки — вот, что мы видим. При этом музы­ка и неве­ро­ят­ная пози­тив­ная энер­гия Веры заря­жа­ет даже через экра­ны и ты неволь­но начи­на­ешь улыбаться!

«Мир полон чудес», — поет Вера, — и мы пони­ма­ем, что это о мире каж­до­го из нас. «Ты не один» — это близ­кая и понят­ная всем исто­рия. Исто­рия о том, как важ­но рас­ши­рять гра­ни­цы, откры­вая себя миру и мир вокруг себя.

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