SHAMAN представил свой новый сингл «РАЗЛУКА-ЛЮБОВЬ»

SHAMAN — музыкант, певец, композитор, стремительно набирающий популярность в социальных сетях. За последние несколько месяцев творчество музыканта собрало около 100 миллионов просмотров на его страницах в TikTok, YouTube и Instagram. Публику покорили магической красоты и силы голос, пронзающий сердце до мурашек и слёз, и глубокие душевные песни артиста. SHAMAN радует поклонников треками собственного сочинения, наполненными сильными смыслами и настоящими чувствами, а также каверами в оригинальном прочтении.

Талант молодого исполнителя и автора песен SHAMANa оценил знаменитый композитор, продюсер, заслуженный артист РФ – Виктор Яковлевич Дробыш. Ещё до официальной премьеры, SHAMAN впервые под аккомпанемент Виктора Дробыша исполнил трек «РАЗЛУКА-ЛЮБОВЬ» на концерте в клубе «16 Тонн». Зал встретил артиста овациями. С этим треком молодой артист примет участие в юбилейном концерте Виктора Дробыша в ВТБ Арена 26 февраля 2022 года.

«РАЗЛУКА-ЛЮБОВЬ» — это мужское прочтение известной песни Валерии «От разлуки до любви». Завораживающий, харизматичный вокал молодого артиста позволил этой песне прозвучать по-новому. Релиз нового сингла SHAMAN состоялся 30 ноября.

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