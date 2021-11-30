В Москве состоится вечер современной хоровой духовной музыки в память жертв пандемии

6 декабря 2021 года в Концертном зале Московской Соборной Палаты состоится вечер современной хоровой духовной музыки «К вам, павшие». Концерт посвящен памяти жертв пандемии коронавируса.

Мероприятие состоится в рамках Второго фестиваля современной духовной музыки «Славный копьеносец». Он проводится с 1 по 6 декабря в разных храмах и концертных площадках Москвы.

Прозвучат два масштабных литургических произведения на православные и католические тексты молитв: «Песнопения Божественной литургии» современного российского композитора Михаила Котельникова и «Реквием» современного американского композитора Эли Тамара.

«Песнопения божественной литургии» исполнит известный Московский Синодальный хор под управлением самого композитора, Михаила Котельникова.

Мировая премьера «Реквиема» будет исполнена Московским Синодальным хором, под управлением Михаила Котельникова, и известной меццо-сопрано, солисткой театра Новая Опера и Венгерского государственного оперного театра в Будапеште, победительницей телевизионного конкурса Большая Опера Полиной Шамаевой.

Организаторами выступают Lyrica Classic в сотрудничестве с Фондом содействия возрождению Синодального хора.

Lyrica Classic (Лирика Классик) — американская некоммерческая музыкальная организация, базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия. Её миссия — это поддержка новой и ранее неизвестной музыки. Сочетая произведения новых и малоизвестных классических и современных композиторов с выдающимися талантами и идеальным исполнением на престижных площадках мира и вынося неоткрытую и недооцененную музыку в публичную сферу в оптимальных условиях, Lyrica Classic даёт публике возможность оценивать музыкальные произведения так, как их задумал композитор для исполнения.

Начало в 19:00.

Подробности на сайте https://www.lihov6.ru/k-vam-pavshiye .

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.