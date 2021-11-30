Со 2 по 11 декабря 2021 в Москве пройдет XII Международный фестиваль Мстислава Ростроповича. Предыдущий Фестиваль был отменен по известным причинам, а время проведения XII Фестиваля перенесено с весны на декабрь. Главной концертной площадкой Фестиваля в Москве станет Зал Зарядье. Завершится Фестиваль программой «Неизвестный Шостакович» в Центре Оперного Пения Галины Вишневской.

Международный фестиваль Мстислава Ростроповича был учрежден Фондом культурных и гуманитарных программ М.Л. Ростроповича в 2010 году в память о величайшем музыканте, без личности которого невозможно представить современное искусство. Основатель и художественный руководитель Фестиваля – заслуженный деятель искусств Российской Федерации Ольга Ростропович. Средства массовой информации называют этот международный музыкальный форум главным событием концертной жизни России, квинтэссенцией труда, таланта и любви Ольги Ростропович к своим великим родителям, парадом лучших музыкантов, дирижеров и оркестров.

За прошедшие годы на Международном фестивале Мстислава Ростроповича выступили 36 оркестров, 104 солиста, 14 хоровых коллективов, 39 дирижеров. Лондонский филармонический оркестр, Оркестр де Пари, Филармонический оркестр радио Франции, Оркестр академии Санта-Чечилия, Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, дирижеры Зубин Мета, Марис Янсонс, Кристоф Эшенбах, Мюнг-Вун Чунг, Антонио Паппано, Юрий Темирканов, Владимир Юровский, солисты Рамон Варгас, Маттиас Гёрне, Гидон Кремер, Николай Цнайдер, Максим Венгеров, Денис Мацуев, Рудольф Бухбиндер, Люка Дебарг, Юджа Вонг, Энрико Диндо, Трулс Морк, Алиса Вайлерштайн – вот лишь немногие имена, украшавшие фестивальную афишу в разные годы. Концерты Фестиваля посетили около 100 тысяч слушателей!

Неизменна дата торжественного открытия Фестиваля – день рождения Мстислава Ростроповича 27 марта, но в этом году, впервые за 12 лет, пришлось отступить от традиции: бушующая в мире пандемия заставила изменить планы.

2 декабря на Торжественном открытии Фестиваля выступит Камерный оркестр Мюнхенской филармонии. В программе Старинные песни и танцы для лютни – сюита № 3 Отторино Респиги (транскрипция для оркестра), Струнный квартет №14 «Смерть и девушка» Шуберта-Малера. Также прозвучит Концерт для виолончели с оркестром до мажор Й. Гайдна, который исполнит немецкий виолончелист Даниэль Мюллер-Шотт. В 1992 он получил 1 премию на I Международном юношеском конкурсе имени П. И. Чайковского в Москве и уже более двух десятилетий радует публику своими яркими интерпретациями.

3 декабря – концерт коллектива из Германии – Квартета саксофонов SIGNUM, который был основан в 2006 году в Кёльне. SIGNUM – лауреат международных конкурсов – регулярно выступает в концертных залах и на фестивалях по всей Европе. Квартет SIGNUM исполнит программу из произведений Баха, Дворжака, Барбера, Пьяццоллы, Бернстайна в оригинальных переложениях для квартета саксофонов.

4 декабря состоится Вечер танго. Всемирно известный бандонеонист Карлос Буоно и его ансамбль представят московской публике разнообразнейшую программу, полностью состоящую из композиций танго – уникального сплава традиций, фольклора и эмоций. В концерте принимает участие Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского.

7 декабря в программе Фестиваля выступление Маттиаса Гёрне – одного из самых востребованных певцов современности, известного безупречной вокальной техникой и глубиной интерпретации. Его партнером в этот вечер выступит Александр Канторов – французский пианист, обладатель I премии и Гран-при XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского (2019). Музыкант стал первым французом в истории конкурса Чайковского, одержавшим на нем победу.

8 декабря на сцене зала Зарядье – Государственный академический симфонический оркестр России им. Е. Ф. Светланова. За дирижерский пульт встанет лауреат IV Международного конкурса дирижеров имени Е. Светланова в Париже в 1918, заслуженный артист Азербайджана Фуад Ибрагимов. Будут звучать произведения Дмитрия Шостаковича, Кара Караева, Джорджа Гершвина. Концерт №1 для виолончели с оркестром Es-dur, op.107 Шостаковича исполнит Готье Капюсон – один из наиболее ярких музыкантов своего поколения.

Фестиваль завершится 11 декабря на сцене Центра Оперного Пения Галины Вишневской программой «Неизвестный Шостакович», в которой будут исполнены две неоконченные оперы великого композитора – «Игроки» по Н. В. Гоголю и «Большая молния». Премьера состоялась в 2006 – в год 100-летия композитора в знаменитом Концертгебау в Амстердаме; затем проект с успехом был представлен во Франции в концертном зале Cité de la Musique в Париже и в Музыкальном театре в Безансоне; в России в Концертном зале им. П. И. Чайковского в Москве и в Большом зале Пермской краевой филармонии.

11 декабря – день памяти великой оперной певицы XX века, народной артистки СССР, основателя Центра Оперного Пения в Москве Галины Вишневской. В этот день многочисленные поклонники ее необыкновенного таланта, ученики, представители культурной общественности соберутся в Центре Оперного Пения Галины Вишневской вспомнить своего кумира. Программа «Неизвестный Шостакович» — музыкальное приношение Учителю. Проект возобновлен после длительного перерыва и будет показан на сцене Центра Оперного Пения впервые.

Программа XII Международного фестиваля Мстислава Ростроповича вновь подтверждает тот высокий художественный уровень, который был определен еще на первом Фестивале.

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