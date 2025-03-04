«Чтобы Победить. Вместе»: итоги пресс-конференции, посвященной старту Всероссийского музыкально-просветительского концертного тура

В Медиагруппе «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная старту Всероссийского музыкально-просветительского концертного тура «Чтобы Победить. Вместе» Алексея Поддубного и Сергея Бобунца.

Основа проекта – концертные выступления Алексея Поддубного (Джанго) и Сергея Бобунца в сопровождении полного состава музыкантов – это лучшие хиты артистов, а также песни их совместной программы «Два Товарища». Во время концерта на экранах транслируются тематические ролики, фрагменты документальных фильмов, многократно усиливающие эффект восприятия у зрителя. В программу концерта также включены выступления выдающихся современных поэтов, в частности – Влада Маленко. Тур нацелен на поддержку всех, кто приближает нашу победу.

Алексей Поддубный, как автор Всероссийского движения «Чтобы Победить» открыл мероприятие:

«Одна из целей движения «Чтобы Победить» – отвечать себе на вопросы, что нам надо делать, и какими быть, чтобы победить.

В цивилизационном коде нашей культуры побеждать – это принцип. Принцип победы заряжен во все сферы нашей деятельности. Мы побеждаем на поле боя, в науке, в спорте и во многих других областях. Эти сферы в движении «Чтобы Победить» мы стараемся обозначить с помощью лозунгов. Потому что само движение возникло как раз из возможности сочинять такие рифмованные лозунги под рефрен «Чтобы победить». «Фронту подсобить — чтобы победить», «Весь народ сплотить — чтобы победить», «Историю (физику, математику) учить — чтобы победить», и так далее. Наши идеи, наши лозунги мы поставили на основу популярной музыки — потому что такова наша специальность. Мы работаем в этом направлении и разговариваем с нашей аудиторией именно языком песен. Я отстаиваю идею душевности нашей культуры и утверждаю, что война идет именно против нашей души: чтобы наша душа, как наше мироощущение и мировоззрение, в конечном счете, ослабла, и мы не могли бы побеждать дальше, так же, как побеждали наши предки. А мы должны сохранять нашу Родину, и мы должны делать ее еще более сильной. Проект «Чтобы Победить» побывал с концертами во многим городах нашей страны и обрел большую аудиторию. В этом году мы едем в тур вместе с Сережей Бобунцом. Нас связывает дружба. А ещё — фронтовая поездка. Для меня это очень важный фактор: то, что мы с Сережей съездили на фронт, съездили в Авдеевку и сыграли там концерты».

Александр Журавский, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, отметил следующее:

«Президентский фонд культурных инициатив традиционно поддерживает те проекты, которые ценностно ориентированы и отвечают системе традиционных духовно-нравственных ценностей, утвержденных 809-м Указом Президента. В Президентском указе зафиксированы не просто отвлеченные понятия, а коренные, важные, символические, те, что являются нашим национальным консенсусом: историческая память и преемственность поколений, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, справедливость, коллективизм. Команда проекта «Чтобы победить» абсолютно точно попадает в нерв эпохи своими песнями, своей подачей, доверительным разговором с людьми языком музыки, потому что, по сути, это же не просто музыкальные концерты, это еще и большая просветительская работа».

Сергей Бобунец, композитор, поэт, продюсер, лидер движения «Вечно Молодой» рассказал, почему решил присоединиться к туру «Чтобы Победить. Вместе»:

«Сила не только в правде; сила, в первую очередь, в единстве, в объединении сил всех наших людей в помощи фронту ради нашей общей победы. В какой-то момент я понял: нужно делать совместные проекты — для того, чтобы люди видели, что мы объединяемся, что мы вместе. Сразу же подумал об Алексее. Мы с ним уже подружились лет пять назад. Я знал, что помимо того, что он прекрасный, талантливейший музыкант, композитор и поэт, который пишет потрясающие песни, — он еще огромный поклонник и популяризатор русской культуры. Постепенно у нас возник проект «Два товарища», и мы начали писать песни вместе. Когда я узнал, что у Алексея есть проект «Чтобы Победить», я понял, что очень хочу в нем участвовать, потому что полностью поддерживаю этот манифест: наша победа — не просто победа военная; наша победа случится тогда, когда мы станем страной независимой самодостаточной культуры, в первую очередь. Эту культуру нужно растить, и это большой труд, которым нужно заниматься в долгосрочной перспективе. И поэтому я с большим удовольствием присоединился к проекту «Чтобы Победить».

Алексей Вайц, эксперт Комиссии по вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, поделился своими мыслями:

«Я вспоминаю Александра Васильевича Суворова, который говорил: русский солдат потому никого не боится, что он Бога боится. И мне кажется, это то самое состояние, которое мы нашли, к которому мы прикасаемся. Мы должны понимать, что сегодня мир находится на пороге антропного перехода, в котором мы должны встретиться, в первую очередь, сами с собой.

В этом и есть наша культура как совокупность норм, правил, традиций, принципов, определяющих сознание и поведение нас в обществе по закону, написанному в сердце каждого человека, основой которого является совесть, то есть – Весть Создателя!»

Александр Казаков, политический философ, эксперт федеральных телеканалов, Сопредседатель Клуба народного единства, советник первого Главы ДНР Александра Захарченко, пожелал проекту дальнейшего развития и больших масштабов:

«Главные задачи такого рода проектов начнутся после победы. Наши ребята эту победу нам принесут, сомнений нет ни у кого. Такие проекты, как проект Алексея и Сергея, должны быть тотальными. Не 10-20 городов, а 200-300 городов, не останавливаясь. Людей в стране появилось много, и им не за кого зацепиться , пристать кому-то, прислониться, найти друг друга. Такого рода проекты – это площадки, где можно найти таких, как ты: своих. Это нельзя останавливать. И после победы всё упомянутое станет ещё важнее».

Проект работает совместно с Народным фронтом. Все средства, собранные во время проведения концертного тура, будут направлены на нужды фронта.

Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив, Департаментом культуры Министерства обороны РФ, Комитетом семей воинов отечества (КСВО), Международным передвижным фестивалем «Кино на службе Отечеству», ООО «Ай Машин Технолоджи», продюсерским центром «ИНТЕГРАЦИЯ», Радио «Комсомольская правда», Радио «ГОРДОСТЬ», региональными и федеральными телерадиокомпаниями, военкорами, блогерами-миллионниками, освещающими тему СВО.