Выставка произведений Ирины и Виктора Глуховых «В поисках цвета и формы» в Российской академии художеств

30 ноября Российская академия художеств представляет выставку произведений творческого тандема – академиков РАХ, Народного художника РФ Виктора Александровича Глухова и Заслуженного художника РФ Ирины Максимовны Глуховой. Проект продолжает череду выставок художественных династий в залах Академии на Пречистенке и демонстрирует живописные полотна и графические листы, многие из которых были созданы авторами за последнее время и представлены публике впервые.

Виктор Глухов. Ника. 2020

Виктор Глухов. Мальчик с трубой. 2020

Виктор Глухов. Инфанта. 2020

Виктор Глухов. Mon Bonaparte. 2020

Виктор Глухов – выпускник художественно-графического факультета Московского государственного педагогического института им. В.И. Ленина, где его преподавателями в разные годы были В.П. Ефанов, Ю.Е. Виноградов, К.М. Максимов, В.А. Дрезнина, А.П. Суровцев, внесшие заметный вклад в советское изобразительное искусство. В живописи мастера, в его этюдах, набросках, рисунках одухотворенно-лирическое восприятие окружающего мира окрашено чувством романтической веры в добро, в преобразующую силу искусства. Художник всегда искренен в своих поступках и мечтах. Он пишет произведения, которые связаны с его жизнеощущением, философским мировосприятием. Будучи далеким от конъюнктуры спроса и новомодных веяний, Глухов остается верным последователем традиций русской реалистической художественной школы, ее уникальности и цветовой неповторимости.

Художник обладает широтой творческого кругозора, для него живопись — это постижение гармонии мироздания. Мастер с равным интересом и увлеченностью пишет пейзажи и натюрморты, портреты и крупноформатные сюжетные композиции, в которых его внутренний мир открыт для диалога со зрителем. Несмотря на скромность сюжетно-содержательных мотивов, простоту и ясность его картин, в них остро чувствуется драматургическая фабула произведений. Краски палитры мастера далеки от бравурной звонкости и пестроты, они скорее протяжны, требуют вдумчивого, осмысленного восприятия, словно вторят биению пульса художника, его сомнениям, рассуждениям о добре и зле, красоте и пользе. В его полотнах колористическая партитура определяет и глубину пространства, и смысловые планы, отражая чувственный диапазон его натуры.

Особой частью многогранного творчества В. Глухова является тема детства, отголоски его собственных детских воспоминаний и сегодняшние реалии жизни его внуков и их сверстников. В этих картинах каждая деталь имеет свое предназначение, игрушки из бумаги и ваты, деревянные из постиндустриальной эпохи, которые как бы обозначают вехи истории. Эти детали, фрагменты, включенные в контекст композиции с играющим ребенком, создают особую среду, когда неожиданно прошлое входит в настоящее и отражается в будущем. В каждой своей работе художник словно вопрошает себя и, вместе с тем, обращается к нам с вопросом, желая почувствовать непосредственный отклик в умах и сердцах своих зрителей. Для него правда жизни и правда искусства далеко не одно и тоже. И в этом так же проявляется его романтизм и идеализм. У автора немало единомышленников, и каждая персональная выставка мастера прибавляет к их числу новых и верных соратников.

Ирина Глухова. Венецианские мотивы. 2020

Ирина Глухова. Фоксторт. 2021

Ирина Глухова. Сиртаки. Из серии «Ритмы». 2021

Ирина Глухова. Май в Тарусе. 2018

Выставка Виктора Алексеевича и его музы и жены Ирины Максимовны вносит в творческий образ этих художников новые интонации. Судьба распорядилась так, что он встретил будущую супругу, будучи ее преподавателем на Худграфе. Так зародилась новая династия – их сыновья Максим и Александр тоже посвятили себя искусству. Ирина Глухова всегда жаждала творческого раскрепощения, что стало путеводной звездой ее творчества. Постепенно преодоление притяжения натуры стало особым смыслом поисков своего места в искусстве. От натурных реалистических работ она переходит к углубленному изучению теории цвета и формы, видит в живописи как таковой формы визуализации материи, самоценность красочной и музыкальной драматургии. Художница постигает и раскрывает для себя сложную симфоническую выразительность красок, структуру цвета, построенную на градациях тональных отношений, это дает ей большую свободу эмоционального самовыражения. Музыка цвета простирается от белого к черному, между которыми она видит полнозвучную колористическую палитру. И в этом автор находит освобождение от предметной реальности, путь в мир фантазий и воображения. Мастер создает серии графических и живописных работ, которые группируются в экспозиции по принципу звучания цветовых сочетаний или контрастов. Для нее характерна возвышенная, абстрагированная одухотворенность, она конструирует свой особый мир, отличный от того, к которому мы привыкли. В творчестве Ирины главенствует созданный ею контрапункт эстетики беспредметного. В настоящее время художник много работает в технике акварели. Графические листы так размещены в экспозиции залов, что напоминают авторские инсталляции, придавая ее работам вариативность, внутреннюю подвижность.

Совместная выставка двух разных по характеру мастеров подтверждает смысл закона о единстве противоположностей. Виктор и Ирина Глуховы дополняют друг друга, импульсивно влияя один на другого. Подобная романтическая утопия сближает супругов, более того, роднит их синкретическим, необъяснимым образом. Они открывают для нас разные стороны действительности, являют ее многогранную противоречивость и загадочность.

Выставка завершит работу 18 декабря 2022 года.

Текст подготовлен на основе статьи Александра РОЖИНА

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