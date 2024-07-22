Шестой конный фестиваль «Иваново поле» собрал более 20 000 тысяч зрителей

Крупнейший конный фестиваль «Иваново поле» завершился 21 июля в Подмосковье. За три дня событие посетили более 20 000 зрителей.

«Иваново поле» проходит уже шестой раз, мы успели стать легендой в конном мире. С каждым годом фестиваль становится всё ярче, интереснее, насыщеннее. Ежегодно в организации принимают участие около полутора тысяч человек: конники, артисты, гимнасты, работники площадки. Это по-настоящему масштабный праздник для любителей конного мира и прекрасное событие для всей семьи», – отмечает продюсер фестиваля Инесса Тарасова.

С 19 июля на территории конноспортивного клуба Horseka Sport прошли десятки выступлений и спортивных соревнований, в которых приняли участие более 700 артистов. Завершился фестиваль выступлением хедлайнеров – всадников Кремлевской школы верховой езды.

Гости фестиваля стали свидетелями выступлений лучших конных коллективов. Команда КФХ «Дольчи Зарра» представила номер с автомобилем и лошадями «Дух рабочей выставки», клуб «Рыжий пони» порадовал зрителей шоу-номером «Атаманша и разбойник», а «Богатыри Подмосковья» выступили с показательным номером «Катюша».

В рамках спортивной программы на боевом поле фестиваля прошли состязания по основным видам конного спорта – конкуру, вольтижировке, выездке, конному поло и даже стрельбе по мишеням на скорости. В день открытия организаторы представили первое в России шоу «Джамп энд драйв» с экипажами. В нём приняли участие профессиональные спортсмены и в театрализованном формате провели состязания по конкуру с упряжками.

Кульминацией программы стало грандиозное субботнее гала-шоу под управлением артистов из конных театров со всей России. Оригинальные шоу-программы представили Hidalgo show team и Fairytale Horse, театр Ларисы Луста с премьерой постановки «Чудное мгновенье» по мотивам сказок Александра Пушкина, а дебютанты – конный театр парка «Яви-Нави» – показали мото-конное шоу «Фантастические твари».

Отдельное внимание организаторы уделили семейным ценностям, поэтому для зрителей были организованы многочисленные зоны семейных развлечений – мастер-классы, фуд-корты, спортивная площадка Zdrav-город и этнопарк славянских ремёсел «Город солнца».

«В этот раз фестиваль посвящен семье. На площадке, помимо основных номеров, подготовлено множество специальных интерактивов для детей и их родителей: всевозможные мастер-классы, батуты, аттракционы, специальная детская программа», – рассказывает Инесса Тарасова.

С 2018 года «Иваново поле» является ключевым событием в мире конной культуры и спорта и проходит при поддержке Федерации конного спорта России, Министерства спорта и туризма и правительства МО. Организует событие Конноспортивный клуб Horseka Sport.