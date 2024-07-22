РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииЦФОШестой конный фестиваль «Иваново поле» собрал более 20 000 тысяч зрителей

Шестой конный фестиваль «Иваново поле» собрал более 20 000 тысяч зрителей

editor
By editor
54
иваново поле - конно-спортивный фестиваль

Крупнейший конный фестиваль «Иваново поле» завершился 21 июля в Подмосковье. За три дня событие посетили более 20 000 зрителей.

«Иваново поле» проходит уже шестой раз, мы успели стать легендой в конном мире. С каждым годом фестиваль становится всё ярче, интереснее, насыщеннее. Ежегодно в организации принимают участие около полутора тысяч человек: конники, артисты, гимнасты, работники площадки. Это по-настоящему масштабный праздник для любителей конного мира и прекрасное событие для всей семьи», – отмечает продюсер фестиваля Инесса Тарасова.

С 19 июля на территории конноспортивного клуба Horseka Sport прошли десятки выступлений и спортивных соревнований, в которых приняли участие более 700 артистов. Завершился фестиваль выступлением хедлайнеров – всадников Кремлевской школы верховой езды.

Гости фестиваля стали свидетелями выступлений лучших конных коллективов. Команда КФХ «Дольчи Зарра» представила номер с автомобилем и лошадями «Дух рабочей выставки», клуб «Рыжий пони» порадовал зрителей шоу-номером «Атаманша и разбойник», а «Богатыри Подмосковья» выступили с показательным номером «Катюша».

В рамках спортивной программы на боевом поле фестиваля прошли состязания по основным видам конного спорта – конкуру, вольтижировке, выездке, конному поло и даже стрельбе по мишеням на скорости. В день открытия организаторы представили первое в России шоу «Джамп энд драйв» с экипажами. В нём приняли участие профессиональные спортсмены и в театрализованном формате провели состязания по конкуру с упряжками.

Кульминацией программы стало грандиозное субботнее гала-шоу под управлением артистов из конных театров со всей России. Оригинальные шоу-программы представили Hidalgo show team и Fairytale Horse, театр Ларисы Луста с премьерой постановки «Чудное мгновенье» по мотивам сказок Александра Пушкина, а дебютанты – конный театр парка «Яви-Нави» – показали мото-конное шоу «Фантастические твари».

Отдельное внимание организаторы уделили семейным ценностям, поэтому для зрителей были организованы многочисленные зоны семейных развлечений – мастер-классы, фуд-корты, спортивная площадка Zdrav-город и этнопарк славянских ремёсел «Город солнца».

«В этот раз фестиваль посвящен семье. На площадке, помимо основных номеров, подготовлено множество специальных интерактивов для детей и их родителей: всевозможные мастер-классы, батуты, аттракционы, специальная детская программа», – рассказывает Инесса Тарасова.

С 2018 года «Иваново поле» является ключевым событием в мире конной культуры и спорта и проходит при поддержке Федерации конного спорта России, Министерства спорта и туризма и правительства МО. Организует событие Конноспортивный клуб Horseka Sport.

иваново поле - конно-спортивный фестиваль

иваново поле - конно-спортивный фестиваль

иваново поле - конно-спортивный фестиваль

иваново поле - конно-спортивный фестиваль

иваново поле - конно-спортивный фестиваль

Предыдущая статья
«Русская жена» – остросюжетный драматический сериал
Следующая статья
В Монголии запустили вещание телеканала RU.TV

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru