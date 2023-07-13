Школа для подростков «Каскад» представила новую выставку

11 июля при поддержке Музея Москвы открылась ежегодная выпускная выставка проектной школы для подростков «Каскад». В 2023 году ее основная экспозиция развернулась в Павильоне №49 на ВДНХ, который в прошлом году стал постоянной резиденцией школы.

На выставке «Любить, грозу, ритмы, стихи Геннадия Шпаликова, жить жизнь, шелест листьев» подростки рассказывают, что их волнует прямо сейчас, какой они видят любовь, как о ней говорить на языке визуального искусства и поэзии и почему это чувство — самый надежный якорь в жизни. Тема любви неслучайно стала направляющей силой выставки. Любовь в работах участников предстает как силовое поле, пространство для экспериментов, источник счастья и в то же время боли. В проекте принимают участие подростки из Москвы, Твери и Новосибирска, а также участники онлайн-групп «Каскада» из разных уголков мира. Эта выставка — возможность увидеть реальность глазами совсем молодых людей, найти (или не найти) сходства и различия во взглядах на любовь среди подростков из разных городов, понять, что в своих переживаниях они зачастую не очень отличаются от взрослых, а волнующие их вопросы и переживаемые эмоции универсальны для любого возраста.

Анна Трапкова, директор Музея Москвы:

«”Каскад” — резидент и партнер Музея Москвы уже четвертый год подряд. Выпускная выставка — важный элемент образовательного процесса, но не менее вдохновляющим является процесс подготовки экспозиции и ее монтаж. Когда ты видишь, с какой любовью десятки молодых людей подходят к делу, то понимаешь, насколько это важный и нужный проект. Не случайно именно любовь стала чувством, объединяющим всю выставку».

Лидия Лобанова, руководитель программы «Каскад»:

«”Каскад” возник как неинституциональный проект, существующий повсюду. Но к пятому году нашей работы получить пространство, которое станет нашим постоянным домом, куда можно в любое время приехать и продолжить творческий процесс, — это очень важный этап».

Елена Жук, заместитель генерального директора по развитию ВДНХ:

«ВДНХ уже восемь десятилетий служит для многих источником вдохновения. И мы рады, что павильон №49 станет местом силы для молодых людей, которые хотят связать свою жизнь с искусством».

В этом году пространство выставки разделено на шесть зон — куратором каждой из них стал один из выпускников кураторского направления школы. В каждом разделе слушатели разных мастерских («Музей и Город», «Поэзия? Круто!», «Текстиль, костюм, мода», «Искусство умерло, а мы еще нет», «Тело и звук», «Экология повседневности», «Мультимедийная журналистика» и др.) отражают свой собственный взгляд на любовь. Концептуальное название выставки — «Любить, грозу, ритмы, стихи Геннадия Шпаликова, жить жизнь, шелест листьев» — спонтанный список того, что пришло в голову кураторам, когда им задали вопрос — «А что любишь ты?».

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