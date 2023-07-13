«НА НЕБЕСНЫХ РУБЕЖАХ»: В ЦДРА ОТКРЫЛАСЬ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ РОССИИ

12 июля в Центральном Доме Российской Армии открылась художественная выставка «На небесных рубежах», посвященная Дню Военно-воздушных сил России.

В экспозиции открывшейся выставки представлены 28 графических полотен художника-педагога Сергея Демиденко. В работах отражены разные темы, связанные с важным видом Вооруженных Сил: здесь и страницы истории, и подвиги военных летчиков в годы Великой Отечественной войны, их современные будни пилотов, и полеты в космос.

Уроженцу города Данков Липецкой области Сергею Владимировичу Демиденко тема военной авиации и космонавтики очень близка. Военную службу он проходил в подразделении Воздушно-космических сил. А темой творчества его как художника, ныне работающего преподавателем Центра детского творчества, возникла не так давно. С тех пор, как он стал членом Творческого объединения «Созвездие видений». Сергей Демиденко входит в состав творческого объединения «Художник» Южного административного округа города Москвы, неоднократно участвовал в выставках, проводимым этим творческим союзом. Он – также член Творческого союза профессиональных художников.

На церемонии открытия художественной выставки, которую вела заведующий выставочным залом ЦДРА Алла Маркова, выступил начальник отдела культуры ЦДРА заслуженный работник культуры РФ Михаил Михайлов, который поблагодарил автора за творческий труд, в исполнении Евгения Бобкова и Валерия Богадельщикова прозвучали песни о покорителях неба.

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