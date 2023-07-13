Выставка «Музей друзей» открывается в Галерее Китай-город

7 июля в Галерее ВЗ Китай-город Объединения «Выставочные залы Москвы» откроется выставка, посвященная памяти Саввы Ямщикова (1938-2009г.) советского и российского художника-реставратора.

Экспозиция выставки состоит из трех частей:

Первая часть – фрагменты коллекции живописи и графики, подаренные Савве Васильевичу его друзьями художниками: Сергеем Алимовым, Наталией Нестеровой, Михаилом Шварцманом, Сергеем Бархиным, Татьяной Назаренко, Анатолием Зверевым, Борисом Мессерером, Еленой Романовой, Михаилом Ромадиным, Юрием Купером, Рудольфом Хачатряном и многими другими.

Первая выставка коллекции «Музей друзей» должна была открыться в Пскове, трудами реставратора в городе были возрождены и сохранены памятники древнерусской живописи и архитектуры. За два дня до открытия выставки Саввы Васильевича не стало. В Пскове на берегу реки «Великая» возведен памятник Савве Ямщикову. Сейчас коллекцию «Музея друзей» хранит дочь Саввы – Марфа Ямщикова.

Вторая часть – собрание работ художников, друзей Валерия Дудакова – известного московского коллекционера, искусствоведа и академика Российской Академии Художеств. Савва Ямщиков и Валерий Дудаков много лет работали вместе в Советском Фонде Культуры. При фонде было основано объединение коллекционеров изобразительного искусства, президентом которого был Савва Ямщиков, а его заместителем Валерий Дудаков. Савва Васильевич и Валерий Александрович совместно сделали много выставок в России и за рубежом, на основе собраний членов клуба коллекционеров Советского Фонда Культуры.

Третья часть – фрагмент собрания друзей и художников Елены Болотских, заслуженного художника России, куратора выставки «Музей друзей». В начале 80-х Елена Болотских подружились с Саввой Ямщиковым.

«Я молодой художник, часто бывала на Пречистенке, 32 в его мастерской, а сейчас работаю там над своими картинами и прислушиваюсь к советам Саввы, которые он продолжает мне давать, и храню это мемориальное место силы и памяти.», - говорит Елена, куратор выставки «Музей друзей».

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