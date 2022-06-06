Школа интеллектуального права «Креатус» объявила о втором потоке

18 июня 2022 года стартует второй поток школы интеллектуального права «Креатус» для креативных предпринимателей города Москвы.

Программа будет полностью дублировать дисциплины первого потока. Слушатели получат базовые знания о творческих индустриях, о правах, связанных с созданием и использованием креативного продукта в различных областях, а также практические навыки ― умение работать с современными цифровыми инструментами учета и оборота интеллектуальных прав. За месяц интенсивного обучения они разберутся в законодательном регулировании креативных индустрий, выяснят, как грамотно использовать нематериальные активы, а также узнают об актуальных технологических решениях, помогающих управлять правами на креативный продукт. Подать заявку на участие можно здесь.

Обучение в школе «Креатус» поможет не только освоить «жесткие» профессиональные навыки (hard skills), но и обсудить свои кейсы с ведущими экспертами-юристами. В качестве слушателей в проекте принимают участие представители смежных профессий, которые в перспективе смогут создать успешные коллаборации. Каждый выпускник получает удостоверение о повышении квалификации и право бесплатно задепонировать один авторский продукт в сервисе N’RIS.

Все лекции и семинары проводят эксперты в области права и юристы, ведущие активную практику. Среди них — директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Екатерина Чуковская, президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев, основатель центра правовой защиты творческой индустрии ArtLaw Руслан Гацалов, вице-президент Федеральной палаты адвокатов, советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Елена Авакян, доцент Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Константин Леонтьев, управляющая портфелем IT-проектов Ассоциации IPChain Валерия Брусникина, генеральный директор компании IPCodex Наталья Полианчик, консультант по юридическим вопросам, патентный поверенный РФ № 1507 Юрий Яхин, генеральный директор правового бюро «Омега» Геннадий Уваркин, первый заместитель генерального директора Московской государственной академической филармонии Елена Зубарева, театральный продюсер Марина Андрейкина, вице-президент Творческого Союза Художников России по правовым вопросам Константин Марков.

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