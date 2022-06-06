Виртуоз-виолончелист Александр Рамм и пианистка Анна Одинцова выступят в Московской Консерватории имени П.И. Чайковского

8 июня в Малом зале Консерватории выступит один из самых харизматичных виртуозов-виолончелистов — Александр Рамм. Его игру отличает техническое совершенство, содержательность, темперамент и хороший вкус.
Свою программу Александр Рамм вместе с пианисткой Анной Одинцовой посвятил любимой музыке авторов XIX – XXI века. Это знаменитая Скрипичная соната французского композитора Сезара Франка, которая прозвучит во впечатляющей транскрипции для виолончели и фортепиано, сюита №1 британца Бенджамина Бриттена для виолончели соло, Вариации на тему Россини для виолончели и фортепиано чеха Богуслава Мартину. Россия в этой интернациональной программе представлена сочинением Тихона Хренникова-младшего, внука знаменитого советского композитора. Как рассказал Александр Рамм, «Сюита для виолончели соло «2Ramm» Тихона Хренникова-младшего — победитель программы «Ноты и квоты» Союза композиторов России, конкурса, который проходил в 2021 году. Написана специально по моему заказу, и приятно, что автор мне ее посвятил. Сюита состоит из пяти разнохарактерных пьес, объединённых одним главным лейтмотивом-темой, ноты которой состоят из всех букв моего имени (Sasha Ramm)».
Начало в 19:00Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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