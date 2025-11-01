Оплата публикаций

Музей Победы отметили годовщину легендарного парада 7 ноября 1941 года новой экспозицией

семейные реликвии
Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

В Музее Победы открылась выставка, посвященная 84-й годовщине исторического парада, который состоялся 7 ноября 1941 года на Красной площади. Эта новая экспозиция часть масштабного проекта под названием «Семейные реликвии».

Представители Музея Победы подчеркнули, что 7 ноября 1941 года на главной площади страны прошел легендарный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. В этом важном событии приняло участие около 28,5 тысяч солдат и офицеров. Практически сразу после парада подразделения и техника были отправлены на передовую. С трибуны мавзолея участников парада приветствовал Иосиф Сталин, впервые появившийся на параде в советской истории. Проведение ноябрьского парада, состоявшегося во время ожесточенной битвы за Москву, держалось в строжайшем секрете. Главная цель руководства страны заключалась в том, чтобы продемонстрировать миру, что Москва не сломлена, а боевой дух Красной Армии и советского народа остается непоколебимым.

Парад принимал Маршал Советского Союза Семен Будённый. На трибуне мавзолея присутствовали руководители государства и видные политические деятели, в том числе Николай Герасимович Кузнецов, нарком Военно-морского флота СССР, чьи личные вещи были представлены на выставке.

Сотрудники Музея Победы рассказали, что Николай Кузнецов родился 24 июля 1904 года в крестьянской семье в деревне Медведки Вологодской губернии (сейчас – Архангельская область). С юного возраста он трудился на речных судах, а после окончания Военно-морского училища им. М. В. Фрунзе служил на Черноморском флоте. В 1939 году, в возрасте 34 лет, Кузнецов был назначен Народным комиссаром ВМФ СССР, став самым молодым наркомом к началу Великой Отечественной войны. Он был членом Ставки Верховного Главнокомандования и ГКО, регулярно выезжал на фронт, принимал участие в Крымской и Потсдамской конференциях. В 1944 году Кузнецову присвоили звание адмирала флота, а в 1945 году он был удостоен звания Героя Советского Союза.

На выставке представлены экспонаты, переданные в дар Музею Победы Верой Николаевной, вдовой Николая Кузнецова, среди которых предметы адмиральской формы, личные вещи, такие как очки и авторучка, а также листок с почтовой маркой и автографом адмирала. Дополнили экспозицию архивные фотографии и документы.

