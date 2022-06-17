Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России (ГлавУпДК при МИД России) проводит Открытый Всероссийский творческий конкурс «Архитектура дипломатии» среди молодых художников от 18 до 35 лет. Конкурс проводится при поддержке Союза художников России, Союза архитекторов России, Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий, а также Союза реставраторов России.

В составе жюри конкурса директор Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий Оксана Гончарова, главный редактор газеты «Московский Комсомолец» Павел Гусев, директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, председатель Союза художников России Андрей Ковальчук, Главный архитектор Центральных научно-реставрационных проектных мастерских Сергей Куликов, заместитель заведующего кафедрой «Живопись и реставрация» СПГХПА им. А. Л. Штиглица Михаил Рогозный, и.о. начальника ГлавУпДК при МИД России Вячеслав Фатин, директор Московского музея современного искусства Зураб Церетели, ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский, президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

Конкурс проводится с целью реализации творческого потенциала молодых и начинающих художников. Он станет площадкой для привлечения внимания широкой общественности к историческим и культурным аспектам дипломатической службы, познакомит с именами молодых российских художников.

Для участия в конкурсе принимаются работы, выполненные в любой технике живописи или графики, по мотивам объектов ГлавУпДК, среди которых уникальные московские особняки – признанные шедевры мировой архитектуры, в приоритетном порядке предназначенные для размещения дипломатических представительств.

Участниками могут стать профессиональные художники и любители, студенты средних профессиональных и высших учебных заведений любого года обучения – бакалавриата, специалитета и магистратуры, учащиеся колледжей и иных творческих курсов и школ.

Для участия в конкурсе необходимо до 16 июля подать заявку на адрес pressa@updk.ru . Работы будут приниматься с 1 июля по 15 августа. Победители будут определены с 16 августа по 1 сентября.

Подробнее на сайте ГлавУпДК при МИД России.

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