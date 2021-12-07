Более 180 волонтеров представили Москву на добровольческом форуме #МыВместе

В столице прошел международный форум гражданского участия #МыВместе. Он был приурочен к Международному дню добровольцев, который отмечается 5 декабря. К мероприятию присоединились свыше 180 активных волонтеров Москвы, в личных книжках которых — сотни часов бескорыстной помощи на городских событиях и акциях. В рамках форума они представили стенд «Столица добрых дел — Москва».

«Поддержку в подготовке и проведении форума оказали больше 600 волонтеров столицы. Они встречали участников в аэропортах, помогали им разместиться в гостиницах, получить аккредитацию и сориентироваться на мероприятии. Непосредственно на самом событии наш город представляли свыше 180 активных добровольцев. Всего же форум объединил тысячи представителей социально ориентированных НКО и волонтерских организаций», — рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

Среди участников были добровольцы из всех 85 регионов России и других стран, руководители волонтерских центров, представители органов власти и предприниматели. На стенде столицы они могли понаблюдать за работой московского штаба всероссийской акции #МыВместе — за тем, как принимаются и обрабатываются заявки горожан, как проходит инструктаж добровольцев и так далее.

Программа форума включала мастер-классы, квизы, дискуссии и открытые встречи. Также волонтеры поучаствовали в мероприятии, посвященном 80-летию битвы за Москву, и обсудили с единомышленниками актуальные вопросы развития добровольчества.

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