Как выразить суть архитектуры в пространстве 2х2х3 метра

Всю историю существования архитектуры – архитекторы размышляют о том, что же это такое. Дают ей разные определения. Наука это, или искусство? Или и то, и то? Чего больше? Кандидат математических наук, медицинских наук! А у нас кандидат архитектуры. Не архитектурных, строительных наук, а просто архитектуры. Что же это такое архитектура не возьмемся сейчас отвечать и мы, а назовем ряд свойств, которые присущи архитектуре. Эти свойства мы отразили в небольших объектах на последней Архмоскве и небольшом местном региональном фестивале в нашей Пензенской области.

Наш объект «Связь!», инсталляция на Архмоскву, содержит в себе такие архитектурные свойства:

Земля.

Пространство.

Время.

Материал.

Человек.

Расшифруем

Земля. Объект устойчив, стоит на Земле, стоит на собственном независимом каркасе.

Пространство. Архитекторы работают с пространством, создают его, оформляют. Как говорил авангардист, основатель Рационализма Н.А. Ладовский: «Пространство, а не камень – материал архитектуры». В объекте есть внешнее пространство и есть внутреннее.

Внешне — архитектура собирает пространство вокруг себя, она его оформляет, осваивает, очеловечивает. Роль внешнего пространства, то куда помещается архитектура, сложно переоценить. Они одинаково важны друг для друга. Архитектура впоследствии воспринимается с ним совместно. И хорошо, когда их совместное воздействие происходит в синергии, и мы люди — это так воспринимаем. Вот храм Покрова на Нерли и Боголюбский луг – так живут вместе, прибавляя красоты друг другу. Этим внешним пространство может быть и городска среда. Архитектор, как правило, старается максимально учесть эту среду, осмыслить весь окружающий контекст, его сильные и слабые стороны и грамотно в него вписаться, чтобы такая же синергия была по итогу. В архитектуре есть еще пространство внутренне. Оно было и может быть разным: обособленным или раскрытым наружу, быть продолжением улицы и так далее.

Мы сделали обособленное пространство, в которое человек мог зайти, немного пригнувшись и верхней частью тела оказаться в совершенно ином месте. Работали с пространством мы с помощью формы. Разделили внешнее и внутренне пространство нашей одновременно простой и сложной формой. Простота ее в том, что она состоит из простых геометрических фигур: круга и квадрата. Переход одной формы в другую создает сложную криволинейную поверхность, которая как раз и разделяет пространство на внешнее и внутреннее, оформляет его и наполняет своим особенным звучанием и смыслами.

Время. Архитектура отражает своё время. Хорошо, когда во время своего создания она современна своему времени. На наш взгляд не нужно копировать прошлое, но не нужно отказываться от него. Нужно развивать традицию, делать ее современной. А еще со временем архитектура набирает свою ценность, то есть, чем старше здание, сооружение, тем больше его ценят люди, стараются сохранить, реставрируют. Вот и в нашей форме мы постарались связать прошлое, настоящее и будущее. И висящий лапоть – это настоящий аутентичный артефакт, который подчеркивает материал, из которого сделана форма, и символизирует связь с прошлым.

Материал. Архитектура – искусство материальное. Материал важен почти также как пространство. Материал своими свойствами и характеристиками задает, создает форму. Материал и форма выражают и показывают тектонику, работу конструкций, массу. Наш павильон создан из лыка. Лыко – материал «деревянный», материал исконный, лубяной и сегодня редко используемый, а значит особенный. Лыко «вяжет» современную форму, наполняет ее русскостью. То есть русский культурный код, идентичность считывается через материал. Связь с традицией передается органично, современно, не прибегая к стилизации былых форм из прошлого.

Человек. Человек – создатель архитектуры. Человек – ее потребитель. Человек, подобно Творцу наделен возможностью созидать, и он созидает свой мир, свою «природу». Эта природа есть архитектура. Человек архитектурой выражал своё иное бытие, свою внеприродность. Отсюда любовь к правильным геометрическим формам, прямым линиям, вертикалям и горизонталям. Человек воспринимает мир всеми органами чувств. Так и архитектуру и наш павильон в частности можно видеть, тактильно ощущать мягкость лыка, обонять его вкусный запах, слышать звук из колонки внутри, спрятанной внутри в одной из подвешенных фигур, чувствовать кожей ветер, создаваемый вентиляторами сверху.

Если вы были на Архмоскве – то могли это ощутить, пережить эти архитектурные качества в небольшом – 2х2х3 метра пространстве. В настоящее время, объект установлен в Краеведческом музее, на своей малой родине, в городе Пензе.

Текст: Мария Кутай, сооснователь Архитектурного бюро «ВЕЩЬ!»