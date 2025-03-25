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Домой366INFO.RUВоланд и Ганнибал Лектер: читатели назвали главных злодеев в литературе

Воланд и Ганнибал Лектер: читатели назвали главных злодеев в литературе

editor
By editor
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мастер и маргарита © артмосковия © NESNOVA™

Книжный сервис Литрес и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» узнали у пользователей, какие злодеи из книг произвели на них самое сильное впечатление. Среди отечественных героев лидерство одержал Воланд, протагонист романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. В зарубежном рейтинге пальма первенства принадлежит эпическому персонажу Ганнибалу Лектеру из серии книг Томаса Харриса.

Большинство опрошенных (78%) считают, что главное качество, которое отличает настоящего злодея, – жестокость. Далее расположились такие варианты ответов, как безумие (47%) и эгоизм (46%). Чаще всего подобные персонажи вызывают у респондентов интерес (65%), ненависть (45%) и жалость (23%).

Среди героев отечественной литературы, которые производят на пользователей наибольшее впечатление, пальма первенства принадлежит Воланду, ключевой фигуре романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Его результат – 43% голосов. На втором месте с достаточно большим отрывом расположился Гумберт Гумберт (28%), тридцатисемилетний преподаватель французской литературы из романа «Лолита» Владимира Набокова. Бронза – у Вия (27%), персонажа одноименного произведения Николая Гоголя. Следом идет богатая купчиха и вдова Кабаниха (21%), главная героиня драмы «Гроза» Александра Островского. Замыкает первую пятерку рейтинга Азазелло – демон-убийца, состоящий в свите Воланда.

Рейтинг зарубежных литературных злодеев возглавил Ганнибал Лектер (47%) – персонаж, созданный писателем Томасом Харрисом. В культовой экранизации «Молчания ягнят» его воплотил актер Энтони Хопкинс. На втором месте – Волан-де-Морт (46%), темный волшебник и главный антагонист в серии романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Третья строчка – у Пеннивайза (35%). Он предстает в романе «Оно» Стивена Кинга как могущественное древнее создание, прибывшее из другого мира. Четвертая позиция принадлежит графу Дракуле (33%) из книги Брэма Стокера, опубликованной в 1897 году. Топ-5 замыкает Жан-Батист Гренуй. Гениальный парфюмер и бесстрастный убийца из романа Парика Зюскинда набрал 31% голосов.

«То, что рейтинг самых главных злодеев в мировой литературе возглавили два самых обаятельных отрицательных героя, я даже не сомневалась. Воланд и Ганнибал Лектер – это особые персонажи, которые, с одной стороны, злодеи, а с другой, кажутся читателям привлекательными. Например, Воланд Булгакова – Сатана, представитель сил зла, но в то же время справедливый, умный, проницательный, в чем-то даже сострадательный. Именно он помог Мастеру и Маргарите – даровал героям покой и друг друга. Да Ганнибал Лектер – при том, что он серийный убийца и маньяк, – обладает невероятной харизмой (такое обаяние зла), восхищает острым умом и эрудицией. Думаю, на формирование такого отношения к героям повлияли и экранизации – сложно говорить о Ганнибале Лектере Харриса и не вспомнить Энтони Хопкинса, сыгравшего его в кино. Или же Олега Басилашвили в роли Воланда – справедливого и благородного Сатану, которого и воспринимать-то как отрицательного персонажа очень сложно», – комментирует Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний «Литрес».

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