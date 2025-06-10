Школьный музей представил выставку о летчике-герое

В Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачёва состоялось торжественное открытие выставки «Герои среди нас. Со школьной скамьи на фронт». Временная экспозиция подготовлена в рамках проекта «Учим Знать Историю» Всероссийской программы Музея Победы «Дети о Победе».

Выставку подготовил партнер Музея Победы – Музей боевой славы и местного краеведения имени Владимира Тюкова лицея № 21 г. Химки. Музей входит во Всероссийскую историко-просветительскую программу «Школьный Музей Победы». Выставочный проект посвящен памяти летчика, Героя Советского Союза Владимира Тюкова и рассказывает о подвигах учеников школы № 1 г. Сходня, которые ушли на фронт Великой Отечественной войны и не вернулись домой. В экспозиции можно будет увидеть журнал 1940-1941 учебного года и книгу приказов школы 1941-1945 годов, письма, архивные фотографии довоенного времени и военных лет Владимира Тюкова, модель самолета Ил-2, части фюзеляжа самолета и др.

«Открытие выставки станет важным событием для пациентов и сотрудников центра. Лицеисты из Химок представят экспозицию, рассказывающую о своем музее и о судьбах молодых героев, отдавших свои жизни за Родину. Посетители смогут узнать о подвигах летчика-штурмовика Владимира Тюкова и других выпускников школы, прочувствовать атмосферу тех суровых лет», – рассказала директор Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.