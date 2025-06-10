Юрий Стоянов представил зрителям народную комедию для всей семьи

В кинотеатре «Октябрь» прошла светская премьера семейной комедии «На деревню дедушке». Первым столичным зрителям картину представила творческая группа проекта: актеры Юрий Стоянов, Татьяна Орлова, Александр Ильин старший, Ярослав Головнёв, Мирон Лебедев, Алиса Руденко, продюсеры Георгий Малков, Ясмина Бен Аммар, Андрей Липов, сценарист Александр Бережной.

В числе звездных гостей премьеру посетили Марк Малик Мурашкин, Александр Мартынов, Тимофей Зайцев, Виктория Богатырёва, Анна Ещенко, Анатолий Чугунов, Анастасия Чернобровина и другие.

Юрий Стоянов, исполнитель главной роли:

«Я был очень рад, когда увидел почти полный зал на нашей премьере, учитывая, что это воскресенье. Приятно, что многие пришли с детьми, и особенно приятно, что никто из них в процессе показа не выходил – фильм всех увлек. С моей точки зрения, это скромная, добрая и очень важная история. Судя по реакции зала в финале, кино вызвало подключение и отозвалось у зрителя. Я очень надеюсь, что так же будет и во всех кинотеатрах страны».

Ярослав Головнёв, актер:

«Я желаю, чтобы у каждого были хорошие бабушки и дедушки! Мне повезло встретить такого в кино! Приятного просмотра».

Георгий Малков, продюсер:

«Спасибо, что даже несмотря на раннее время, ливень за окном, вы все равно пришли посмотреть наше кино. Я очень рад, что так много партнеров поддерживают этот проект, потому что для каждого из создателей это была в чем-то личная история. Надеемся, что она отзовется у многих, кто посмотрит фильм. Хочу обратить ваше внимание на пригласительные — они сделаны в виде открытки, которую можно отправить Почтой России прямо на выходе из зала. А еще, попрошу сразу не убегать после фильма, потому что в конце вас ждет сюрприз!»

Особым моментом премьеры стало выступление Юрия Стоянова. Юрий Николаевич вживую исполнил песню, написанную им специально для фильма. Композиция прозвучала на финальных титрах, став яркой эмоциональной точкой события.