В Москве подвели итоги ярмарки молодого современного искусства blazar 2025

Ярмарка молодого современного искусства blazar, официальный спутник 13-й Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow, в Музее Москвы при поддержке официального партнера Яндекс Пэй, партнеров Lamoda, нейросеть Алиса, LIMÉ и MWS, Beluga Botanicals, BAIKAL430, ВкусВилл и Медгруппа Фентези.

За 6 дней работы ярмарку посетили более 30 тысяч человек, было продано 1118 работ независимых авторов из секций Искусства и Дизайна на общую сумму более 31 000 000 рублей. Общая сумма продаж всех участников ярмарки, включая галереи, составила более 85 000 000 рублей.

6-й выпуск blazar – это секция Искусства с 40 независимыми художниками, стендами 27 галерей, 15 художников в секции Цифрового искусства, а также партнерские стенды. На втором этаже экспозиции blazar разместилась секция Дизайна, куратором которой выступила галерея SAMPLE, где были представлены работы 61 независимых авторов, стенды 6 галерей коллекционного и предметного дизайна, а также стенд «Регион года», Нижегородская область, который объединил работы 8 художников из 4 городов России. В публичные дни работы ярмарки была организована детская программа, подготовленная партнером ярмарки Медгруппы Фентези и Kidsartweekend, арт-клубом Кристины Альтман. Программа была ориентирована на детей и подростков, и включала в себя творческие мастерские, интерактивные экскурсии и образовательные активности.

Официальным партнером blazar в этом году выступил Яндекс Пэй — сервис для умных покупок и безопасных платежей. Специально к ярмарке команда Яндекс Пэй совместно с художницей Светланой Мамонтовой (LotaLota) подготовила ироничные принты в виде символов шопинга из 90-х и фирменный дизайн кассы на третьем этаже. На ярмарке посетители могли оплачивать работы и мерч как онлайн, так и офлайн — с помощью смартфона по NFC или QR-коду, а также получать кешбэк баллами Плюса. Кроме того, сервис предоставил возможность разделить оплату на части в Сплит, сделав процесс приобретения искусства еще доступнее и комфортнее.

Партнером секции Дизайна ярмарки blazar стала Lamoda с собственным брендом Lamoda home, который превратил свой стенд на втором этаже ярмарки в современное жилое пространство, где привычные предметы интерьера приобрели неожиданные формы и стали арт-объектами. Экспозиция состояла из четырех секций, каждая из которых представляла собой самостоятельный «маленький мир», созданный в коллаборации бренда с молодыми художниками и дизайнерами: Ариной Шабановой, Сашей Mademuaselle, Юлией Соловьяновой, LETTER YOU, Мариной Прохоровой и архитектурным бюро figura A. Посетители ярмарки могли увидеть и приобрести чайные пары и текстиль с цветочными мотивами, ностальгические полотенца и шторы для ванной комнаты, металлические подсвечники и зеркало, функциональные столики и модульный интерьерный конструктор SHIPPAZL. Проект продемонстрировал, как искусство и дизайн органично интегрируются в повседневное пространство, обогащая его эмоциональной глубиной и создавая вдохновляющую атмосферу.

В секции Цифрового искусства, партнером которой выступила нейросеть Алиса, гости ярмарки смогли познакомиться с самыми обсуждаемыми феноменами технологического искусства: двенадцать экранов — двенадцать порталов в новую эстетическую реальность, где цифровые художники, участники blazar, выступили не как единственные творцы, а как проводники, настройщики и интерпретаторы, в чьих руках — самые современные медиа-инструменты. Каждый арт-объект в секции — это точка напряжения, вызвавшая у зрителя массу вопросов, которые несколько лет назад невозможно было даже представить. Чтобы прожить этот опыт глубже, необходимо было вступить в диалог с гидом и собеседником нейросетью Алисой, которая помогла посетителям рефлексировать, спорить и искать ответы на самые сложные вопросы о природе творчества в эпоху искусственного интеллекта.

Партнером секции Дизайна ярмарки blazar в этом году стал бренд LIMÉ, представивший на втором этаже в собственном пространстве проект «Persona — Персона». Экспозиция рассказывала историю создания объектов для основной выставки в LIMÉ Gallery (Кузнецкий мост), которая создана при участии приглашенного дизайнера Натальи Оргеги — члена экспертного совета blazar и основательницы Worn Studio, чьи междисциплинарные проекты объединяют ремесло, искусство и предметный дизайн. В центре инсталляции были представлены: плетеная соломенная скульптура, ниши со свечами и подиум с инструментами, материалами и артефактами мастерских, позволяющий зрителю проследить процесс работы авторов. Пространство дополнили лимитированные свечи ручной работы мастеров Worn Studio — Кристель Лилианы Кардэнас, Лидии Валькарсель и Марии Соледад Фелисес, каждая из которых уникальна по форме и цвету и была доступна для приобретения на ярмарке.

Благодаря партнеру MWS (МТС Web Services) на ярмарке blazar впервые появился экскурсовод на основе искусственного интеллекта. Решение включало два режима взаимодействия с пользователем: познавательный и развлекательный. В первом — бот выступил цифровым справочником, гости выставки могли найти на ярмарке работы со специальными наклейками-номерами, ввести их в чат и получить подробную информацию о концепции произведения и его авторе. Второй режим — развлекательный, он предполагал AI-интерактив. Посетители могли сфотографировать понравившуюся работу в зоне независимых художников, а искусственный интеллект предложил свою интерпретацию изображения. В основе арт-бота лежат популярные VLM (Visual Language Models — визуальнотекстовые мультимодальные модели) агрегатором которых выступает сервис для управления большими языковыми моделями MWS GPT, работающей из облака MWS Cloud.

На третьем этаже гастропартнер ярмарки ВкусВилл представил собственное кафе, в котором посетители могли познакомиться с новинками и любимыми блюдами из категории «Готовая еда» — от домашних вариантов для ежедневного рациона до необычных кулинарных решений разных кухонь мира. Меню для посетителей ярмарки учитывало разнообразные предпочтения и особенности питания, включая веганские, безглютеновые и позиции без сахара.

В совместном принтшопе blazar и багетной мастерской и студии печати ROOM34, где были представлены работы участников ярмарки до 8 000 рублей, была представлена кураторская секция The Blueprint 100 в категории «Современное искусство». Издание поддерживает ярмарку молодого искусства blazar с момента основания и в этом году во дворе музея также появилась зона The Blueprint Playground, созданная совместно с брендом и дизайн-студией предметов интерьера из переработанного пластика Eburet.

На протяжении всех дней работы ярмарки посетители могли на кассе приобрести мерч blazar — брелоки, капсульную коллекцию с принтами художников этого выпуска ярмарки.

На фирменном стенде фабрики «Культура» можно было попробовать фирменную птичку, драже и брауни, дизайн упаковок которых разработали выпускники blazar: Арина Шабанова, Дарья Сурма и Даниила Соболева.