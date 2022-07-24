Свыше 80 тысяч человек посетили подмосковные парки в рамках акции «Ночь в парке»

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Акция «Ночь в парке», которая 23 июля впервые прошла в Московской области, по ажиотажу, ей сопутствовавшему, превзошла все ожидания.

За время акции 64 центральных подмосковных парка, принимавших в ней участие, посетили свыше 80 тысяч человек.

С вечера и до полуночи желающие могли принять участие в экскурсиях на самокатах, соревнованиях по скейтбордингу, танцевальных и гастрономических мастер-классах, квестах, перформансах и других активностях.

Также посетителей ждали спектакли, концерты, литературные квизы, брейн-ринг, музыкальные квартирники, пленэры, портреты от уличных художников, выставки картин и релакс-площадки с йогой.

Атмосфера в парках была потрясающая! Праздник получился по-настоящему масштабным, насыщенным, магическим и очень красивым.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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