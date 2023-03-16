Штат Гоа развивает новые направления для туристов из России

Каждый год Гоа принимает 80 000–90 000 туристов из России. В настоящее время около 3000 российских туристов приезжают в Гоа каждую неделю, и их число может увеличиться в ближайшие дни в связи с запуском новых направлений туров для туристов бюджетной, средней и высокой ценовых категорий. С конца прошлого года Гоа получает один чартер в день, помимо четырех регулярных рейсов в неделю, из России.

«В течение длительного времени Россия была крупнейшим рынком для Гоа. Курорты штата могли предложить качественный бюджетный отдых. Более половины чартерных туристов приехали из российских направлений. В прошлом году мы наблюдали новую тенденцию — высокий спрос на отдых со стороны туристов с высоким доходом из России», — отметил советник министра туризма Гоа Шон Кит Мендес.

В числе направлений, которые будут активно развиваться в новом сезоне, — это множество спа-услуг и велнес-центров, а также программы, нацеленные на ознакомление с культурными и традиционными ценностями Гоа, включая постижение духовных практик.

«Развитие таких направлений и привлечение новых сегментов туристов с высоким доходом позволит Гоа приблизиться к допандемийным показателям развития туристического сектора штата», — заявил советник министра туризма Гоа.

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