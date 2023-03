Nikolskaya Gallery принимает участие Art World Dubai Fair 2023

9-ая Ярмарка современного искусства World Art Dubai «ГДЕ МИР И ИСКУССТВО ПРИХОДЯТ ВМЕСТЕ» возвращается с более чем 4000 работами и более чем 300 известных галерей из 60 стран мира. Оживленное, процветающее пространство вдохновения и торгово-финансовая площадка, привлекающая коллекционеров, инвесторов, любителей искусства всех возрастов и поощряющая творческое мышление благодаря непрерывному графику живых художественных выступлений, мастер-классов, бесед на четырехдневной ярмарке.

В этом году Nikolskaya Gallery представляет молодых авторов из России и других стран: Julia Dogan, Кира Чувакова, Ольга Клапцова, Елена Лисовская, Елена Вогулкина, Галина Тузикова, Маргарита Лобжанидзе, Екатерина Васильева, Мария Барковская, Елена Митина. На стенде Nikolskaya Gallery традиционно представлена живопись в смешанной технике и скульптура.

Адрес World Art Dubai: Дубай, Всемирный торговый центр Дубая Залы Заабиля 1, 2 и 3. Nikolskaya Gallery – стенд EA03.

Елена Митина. Без названия. 2023. Холст, масло, 100х100 см

Елена Митина. Женский портрет. 2023. Холст, масло, 100х75 см

Елена Вогулкина. Изобилие. 2020. Холст, акрил

Кира Чувакова. Возрождение. 2022. Холст, акрил, 80х100 см

Кира Чувакова. Манекен. 2022. Холст, акрил, 120х100 см

Мария Барковская. The power of light. 2023. Смешанная техника, 100х100 см

Мария Барковская. You are the brightest in the World. 2023. Смешанная техника, 100х100 см

