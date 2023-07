На фестивале «Горький fest» состоялся вечер в поддержку благотворительного фонда Константина Хабенского

10 июля 2023 года в Нижегородской государственной академической филармонии имени Мстислава Ростроповича в рамках фестиваля нового российского кино «Горький fest» состоялся ежегодный вечер в поддержку благотворительного фонда Константина Хабенского. Все средства, вырученные в рамках вечера, направлены на помощь подопечным.

В программе вечера состоялся уникальный концерт пианиста Риада Маммадова «For all we know». Это новая концертная программа музыканта, созданная специально для фестиваля «Горький fest». Название «For all we know» отражает поиски музыканта как пианиста и композитора и продолжает его размышления о том, как классические сочинения разных веков находят свои отражения в музыке сегодняшнего дня и, в том числе, в киномузыке.

Публике пианист знаком по сольным концертам и совместным проектам с дирижером Теодором Курентзисом и его оркестром musicAeternа, а также по альбомам с классическим, джазовым и авторским репертуаром.

Кроме того, в рамках мероприятия были разыграны уникальные лоты, посвященные столетнему юбилею режиссера Леонида Гайдая: кастомизированная толстовка от актера Марка Эндельштейна, фарфоровая кошка, известная по фильму «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», CD и DVD диски с автографами известного композитора и друга Леонида Гайдая Александра Зацепина, журнал «Крокодил» 1977 года выпуска с автографом Нины Гребешковой. В рамках вечера было собрано 500 тысяч рублей.

Фонду Константина Хабенского уже 15 лет, из них 7 лет он работает вместе с фестивалем «Горький fest».

В рамках кинопрограмм прошли конкурсные показы и обсуждения фильмов «Путешествие Льюиса Кэррола сквозь зеркало, и что он нашел там» и «Роковая клятва».

Кроме того, вчера, 10 июля, была открыта новая площадка фестиваля - культурное пространство «Пакгаузы». Михаил Пореченков представил фильм Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырёх», где он сыграл одну из главных ролей.

В рамках образовательной программы Московской школы кино сценарист, режиссер Михаил Фатахов прочел лекцию о том, как жанровая живопись второй половины XIX века стала источником вдохновения при съемках фильмов.

В дискуссии «Смешного мало? Проблемы и перспективы российской комедии» собравшиеся обсудили происходящее в кино сегодня. Юлия Мишкинене, Георгий Шабанов, Роман Каримов, Евгений Сангаджиев, Мария Смирнова и Борис Акопов обговорили возможности развития отечественного кино в самом сложном из жанров – комедии. Модератор - Андрей Апостолов.

Ведущие вечера – актриса Анна Снаткина и актер Виктор Васильев.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru