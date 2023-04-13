Симфонический оркестр Министерства обороны России и солисты Большого театра откроют фестиваль «Концерт длинною в жизнь»

16 апреля в Концертном зале РАМ им. Гнесиных состоится концерт, посвященный 100-летию со дня рождения выдающегося оперного певца и Народного артиста РСФСР Александра Розума. Это событие станет открытием фестиваля «Концерт длиною в жизнь».

В программе концерта прозвучат произведения русских и советских композиторов в исполнении выдающихся музыкантов, народных и заслуженных артистов России, стипендиатов Международного благотворительного фонда Юрия Розума, солистов Большого театра, лауреатов международных конкурсов, среди которых народный артист России Юрий Розум (фортепиано), заслуженный артист России Аскар Абдразаков (бас), солист Большого театра России, лауреат международных конкурсов Валерий Макаров (тенор), Симфонический оркестр Министерства обороны России под управлением заслуженного артиста России Сергея Дурыгина, народный хор Российской академии музыки имени Гнесиных, большой Детский хор имени Виктора Попова под управлением заслуженного артиста России Анатолия Кислякова.

Александр Розум был одним из самых ярких представителей оперной сцены СССР. Он исполнял ведущие партии в постановках, его голос звучал в операх «Укрощение строптивой» В. Шебалина, «Три толстяка» В. Рубина, «Заря» К. Молчанова. Стал первым исполнителем таких песен как «Песня о Родине» и «Песня о Москве» С. Туликова, «Солдаты идут» К. Молчанова, выступал на самых престижных сценах мира и был удостоен множества званий и наград.

Сын артиста, пианист Юрий Розум, так вспоминает своего отца:

– Ему был присущ восхитительный талант перевоплощения на сцене. Кумир народа, талантливейший артист, певец, который был признан как в России, так и за рубежом, покоритель женских сердец, обладатель почетных орденов и медалей за свою деятельность, в жизни был неконфликтным, мягким и уступчивым человеком.

Концерт, посвященный 100-летию со дня рождения Александра Розума, станет настоящим праздником для всех поклонников классической музыки.

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