В Москве состоялась церемония награждения премии Brand Awards 2023

11 апреля 2023 года в ресторане Backstage Crocus City Hall отгремела долгожданная ежегодная церемония вручения премии Brand Awards 2023.

Юлия Барановская и Максим Привалов

Компания Soroka Production, в лице Артема Сорокина, уже 15 лет собирает в одном месте самых ярких представителей российской общественной и бизнес-элиты, чтобы отметить заслуги лучших представителей в своей области и торжественно вручить награды, объективно подтверждающие их уникальный статус.

Гости вечера не скучали ни минуты. Эффектные выступления и неожиданные номера – вот, чем запомнится прошедшая премия. Ведущими церемонии стали Юлия Барановская, Максим Привалов, Эльмира Аббасова и Игорь Скрипко.

Программу вечера открыл ведущий госпел-проект России и СНГ Moscow Gospel Team. Народная артистка России Лариса Долина исполнила для гостей композицию «Двое на ветру», а вот ее ученики из Музыкальной Академии представили неожиданное звучание легендарной «Погоды в доме».

Свой свежий трек презентовал и Денис Клявер вместе с DJ Dimixer, артисты показали кавер на культовый трек «Половинка» группы «Танцы Минус». Алексей Воробьев познакомил гостей с новым синглом «В клубе разбитых сердец».

Очаровать публику сумела и певица Ева Власова. Ее обаяние и зажигающее выступление покорили гостей. Не удержались они и от танцев под трек «Позвони» молодой артистки Nivesta, чья коллаборация с DJ Smash находится в топе чартов, а Наталия Власова окутала ностальгией – весь зал вместе с ней пел «Я у твоих ног».

В этот вечер гости насладились насыщенной музыкальной программой, в рамках которой выступили также коллектив ЭЛиПС, Брендон Стоун, Дмитрий Колдун, Кира Максимова. Закрывали церемонию молодые артисты Sandra Top и Влад Зотов.

Гостями церемонии стали успешные бизнесмены, политики, редакторы глянцевых изданий, модельеры и деятели шоу-бизнеса: президент группы компаний «Рив Гош» – Эдгар Шабанов, владелица ювелирной компании «Flawless» – Ангелина Голощапова, генеральный продюсер и управляющий партнер компании «ВайТ Медиа» – Юлия Сумачева, актер Театра Моссовета и кино – Станислав Бондаренко, топ-визажист и эксперт в области красоты Елена Крыгина, Эвелина Бледанс, Анжелика Агурбаш, Алена Водонаева, Алика Смехова, Надежда Гуськова, Мира Бруман, Анастасия Панибратова, Александр Сирадекиан, Юлианна Винер, Саша Санта Иван Николаев и многие другие.

Сюрприз для гостей – громадный торт с логотипом «Brand Awards 2023» – приготовил молодой и талантливый шеф-кондитер Рамазан Хаметов, который уже не первый год вместе с кондитерским домом Алтуфьево являются партнерами премии.

Елена Крыгина

Анастасия Панибратова

Юлия Сумачева

Юлианна Винер и Алина Ковалева

В этом году премия за значительные профессиональные достижения в разных сферах была вручена представителям общественной и бизнес-элиты в 32 номинациях:

Открытие года — Ювелирная компания «Flawless»;

Коллаборация года — «РИВ ГОШ» и Кристина Орбакайте;

За вклад в развитие музыкального искусства — Музыкальная Академия Ларисы Долиной;

За вклад в развитие гастро и ресторанного бизнеса — Александр Соркин;

Театр-легенда — Государственный академический театр им. Моссовета;

Футбольный клуб-легенда — Футбольный клуб «Динамо-Москва»;

Лучшее телевизионное шоу — «Ну-ка, все вместе!»;

Лучшая продакшн-компания — No Risk No Fun Production;

Лучший дизайнер обуви и аксессуаров — Александр Сирадекиан;

Лучший бутик российских дизайнеров — «Win Way»;

Лучший модный бренд солнечных очков — «Alberto Casiano»;

Лучший производитель дверей — «ESTET Дверные технологии»;

Лучший архитектор-визионер — Анастасия Панибратова;

Лучший бренд селективных интерьерных ароматов — «Tonka Perfumes Moscow»;

Лучший российский бренд косметики — «KRYGINA cosmetics»;

Лучшая косметологическая клиника — Центр косметологии «Encanto»;

Лучший эстетический хирург — Надежда Петраш;

Лучший бренд в области профессиональной косметики — «Deesse Cosmetics»;

Лучший дом шоколада — «VioChoсo»;

Лучший бренд премиальных подарков — «Royal Phone»;

Лучший фитнес клуб — Сеть фитнес-клубов С.С.С.Р.;

Геммолог года — Евгения Максимова;

Трансформатор года — Анастасия Кривак;

Уникальный авторский курс перерождения — «Эффект Феникса. Как переродиться и стать счастливой за 7 дней»;

Лучший банный комплекс России — «Siberia»;

Лучший новый бренд в индустрии гостеприимства России — «Flora Boutique» Hotel & Spa;

Лучший туроператор в Омане для граждан России — «OldOman»;

Самый стильный отель Стамбула — Hagia Sofia Mansions Istanbul;

Эксперт по недвижимости в Дубае — Фаррух Иминов;

Благотворительный фонд года — Благотворительный фонд «Жизнь как чудо»;

За заботу о дикой природе и вклад в сохранение Амурских тигров — «Organika»;

Лучший тематический телеканал — Fashion TV.

Эфирную версию премии Brand Awards 2023 покажут на музыкальном телеканале страны — Жара ТВ.

Фото - Максим ЕВМЕНЕНКО, Егор НИКОЛАЕВ, Дмитрий АЛФЕРОВ, Артём КИВШАРЬ, Никита ЗОЛОТОВ

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