В Москве состоялась церемония награждения премии Brand Awards 2023

11 апреля 2023 года в ресторане Backstage Crocus City Hall отгремела долгожданная ежегодная церемония вручения премии Brand Awards 2023.
Юлия Барановская и Максим Привалов
Компания Soroka Production, в лице Артема Сорокина, уже 15 лет собирает в одном месте самых ярких представителей российской общественной и бизнес-элиты, чтобы отметить заслуги лучших представителей в своей области и торжественно вручить награды, объективно подтверждающие их уникальный статус.
Гости вечера не скучали ни минуты. Эффектные выступления и неожиданные номера – вот, чем запомнится прошедшая премия. Ведущими церемонии стали Юлия Барановская, Максим Привалов, Эльмира Аббасова и Игорь Скрипко.
Программу вечера открыл ведущий госпел-проект России и СНГ Moscow Gospel Team. Народная артистка России Лариса Долина исполнила для гостей композицию «Двое на ветру», а вот ее ученики из Музыкальной Академии представили неожиданное звучание легендарной «Погоды в доме».
Свой свежий трек презентовал и Денис Клявер вместе с DJ Dimixer, артисты показали кавер на культовый трек «Половинка» группы «Танцы Минус». Алексей Воробьев познакомил гостей с новым синглом «В клубе разбитых сердец».
Очаровать публику сумела и певица Ева Власова. Ее обаяние и зажигающее выступление покорили гостей. Не удержались они и от танцев под трек «Позвони» молодой артистки Nivesta, чья коллаборация с DJ Smash находится в топе чартов, а Наталия Власова окутала ностальгией – весь зал вместе с ней пел «Я у твоих ног».
В этот вечер гости насладились насыщенной музыкальной программой, в рамках которой выступили также коллектив ЭЛиПС, Брендон Стоун, Дмитрий Колдун, Кира Максимова. Закрывали церемонию молодые артисты Sandra Top и Влад Зотов.
Гостями церемонии стали успешные бизнесмены, политики, редакторы глянцевых изданий, модельеры и деятели шоу-бизнеса: президент группы компаний «Рив Гош» – Эдгар Шабанов, владелица ювелирной компании «Flawless» – Ангелина Голощапова, генеральный продюсер и управляющий партнер компании «ВайТ Медиа» – Юлия Сумачева, актер Театра Моссовета и кино – Станислав Бондаренко, топ-визажист и эксперт в области красоты Елена Крыгина, Эвелина Бледанс, Анжелика Агурбаш, Алена Водонаева, Алика Смехова, Надежда Гуськова, Мира Бруман, Анастасия Панибратова, Александр Сирадекиан, Юлианна Винер, Саша Санта Иван Николаев и многие другие.
Сюрприз для гостей – громадный торт с логотипом «Brand Awards 2023» – приготовил молодой и талантливый шеф-кондитер Рамазан Хаметов, который уже не первый год вместе с кондитерским домом Алтуфьево являются партнерами премии.
Елена Крыгина
Анастасия Панибратова
Юлия Сумачева
Юлианна Винер и Алина Ковалева
В этом году премия за значительные профессиональные достижения в разных сферах была вручена представителям общественной и бизнес-элиты в 32 номинациях:
- Открытие года — Ювелирная компания «Flawless»;
- Коллаборация года — «РИВ ГОШ» и Кристина Орбакайте;
- За вклад в развитие музыкального искусства — Музыкальная Академия Ларисы Долиной;
- За вклад в развитие гастро и ресторанного бизнеса — Александр Соркин;
- Театр-легенда — Государственный академический театр им. Моссовета;
- Футбольный клуб-легенда — Футбольный клуб «Динамо-Москва»;
- Лучшее телевизионное шоу — «Ну-ка, все вместе!»;
- Лучшая продакшн-компания — No Risk No Fun Production;
- Лучший дизайнер обуви и аксессуаров — Александр Сирадекиан;
- Лучший бутик российских дизайнеров — «Win Way»;
- Лучший модный бренд солнечных очков — «Alberto Casiano»;
- Лучший производитель дверей — «ESTET Дверные технологии»;
- Лучший архитектор-визионер — Анастасия Панибратова;
- Лучший бренд селективных интерьерных ароматов — «Tonka Perfumes Moscow»;
- Лучший российский бренд косметики — «KRYGINA cosmetics»;
- Лучшая косметологическая клиника — Центр косметологии «Encanto»;
- Лучший эстетический хирург — Надежда Петраш;
- Лучший бренд в области профессиональной косметики — «Deesse Cosmetics»;
- Лучший дом шоколада — «VioChoсo»;
- Лучший бренд премиальных подарков — «Royal Phone»;
- Лучший фитнес клуб — Сеть фитнес-клубов С.С.С.Р.;
- Геммолог года — Евгения Максимова;
- Трансформатор года — Анастасия Кривак;
- Уникальный авторский курс перерождения — «Эффект Феникса. Как переродиться и стать счастливой за 7 дней»;
- Лучший банный комплекс России — «Siberia»;
- Лучший новый бренд в индустрии гостеприимства России — «Flora Boutique» Hotel & Spa;
- Лучший туроператор в Омане для граждан России — «OldOman»;
- Самый стильный отель Стамбула — Hagia Sofia Mansions Istanbul;
- Эксперт по недвижимости в Дубае — Фаррух Иминов;
- Благотворительный фонд года — Благотворительный фонд «Жизнь как чудо»;
- За заботу о дикой природе и вклад в сохранение Амурских тигров — «Organika»;
- Лучший тематический телеканал — Fashion TV.
Эфирную версию премии Brand Awards 2023 покажут на музыкальном телеканале страны — Жара ТВ.
Фото - Максим ЕВМЕНЕНКО, Егор НИКОЛАЕВ, Дмитрий АЛФЕРОВ, Артём КИВШАРЬ, Никита ЗОЛОТОВИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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