Вадим Усланов презентовал авторскую версию хита «Ты не целуй» на стихи Михаила Гуцериева,

16 июня 2023 года легендарный певец и композитор Вадим Усланов, написавший музыку к песне «Ты не целуй» на стихи Михаила Гуцериева, презентовал авторскую версию хита, ранее исполненного ярчайшей звездой российской популярной музыки Полиной Гагариной.

В начале 2020 года певица представила, по её мнению, одну из самых необычных и особенных своих композиций на суд слушателей — песню «Ты не целуй». Пользователи социальных сетей, слушатели радиостанций и зрители на многочисленных концертах по достоинству оценили нестандартную для певицы работу. С тех пор романс «Ты не целуй» стал жемчужиной в репертуаре Полины Гагариной. За эту композицию поэт Михаил Гуцериев и композитор Вадим Усланов стали лауреатами и обладателями дипломов телефестиваля «Песня года».

Кроме того, за стихи к песне «Ты не целуй» Михаила Сафарбековича признали победителем в номинации «Поэт года» на ежегодной Российской Национальной Музыкальной Премии «Виктория 2020».

Сотрудничество с поэтом Михаилом Гуцериевым началось в 2016 году с участия Вадима Усланова в качестве соавтора музыки при создании песни "Он и она", которую в результате исполнил звёздный дуэт — певица Валерия и Алексей Глызин. Позже, в сборнике стихов Михаила Гуцериева, композитора зацепили строчки стихотворения «Ночной звонок»:

Ты не целуй мои воспоминанья,

Не обещай надежды без любви,

Моих ночных обид щемящее мерцанье

Ты не терзай, не береди души…

«Так уж получилось, но лишь «живые» строки рождают в моей голове музыку. У Михаила Гуцериева свой неповторимый поэтический язык и благодаря его потрясающим стихам копилка моих композиторских работ пополнилась замечательной песней. Я считаю её нашей общей большой творческой удачей», — считает композитор Вадим Усланов».

Прошло несколько лет, прежде чем Вадим Усланов решил записать авторскую версию песни. В процессе подготовки возникла проблема: песня женская. «Я спел песню в студии и отправил Михаилу Сафарбековичу послушать. Он подошёл к моей затее творчески, внёс в текст изменения, и песня чудесным образом преобразовалась в мужскую. Я люблю песни с глубоким содержанием, мне доставляет удовольствие погружаться в эмоциональный поток. Надеюсь, моё авторское исполнение понравится слушателю», — говорит Вадим Усланов.

За годы чувств благодарю,

За радость наших встреч.

Улыбкой горькой озарю,

Печаль моей любви

С годами всё сильней!

С 16 июня песня «Ты не целуй» в исполнении Вадима Усланова доступна на всех цифровых площадках. Смотрите Official Lyric Video на YouTube-канале GUTSERIEV MEDIA.

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