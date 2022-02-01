Симфония тысячи голосов

Collegium Musicum продолжает беспрецедентный по масштабу проект, в котором звучит органная музыка классиков XX века и современных авторов. 6 февраля 2022 года в Кафедральном соборе св. Петра и Павла органист и композитор Игорь Гольденберг возвратит слушателей к истокам органного авангарда, в удивительное время, когда композиторы постепенно открывали для себя бескрайнюю вселенную органных звучаний, его фантастические звуковые ресурсы, которые прежде оставались невостребованными. Время, когда появлялись гигантские современные органы, и они вдохновляли на поиск новых тембровых возможностей, когда рождались уникальные произведения, каждое из которых можно назвать «симфонией тысячи голосов».

Игорь Гольденберг исполнит красочные полотна крупнейших мастеров французской органной школы (Дюрюфле, Дюпре, Лангле), вернется к ранним произведениям современной музыки (Айвз, Скрябин), вспомнит выдающегося советского композитора и педагога, своего учителя Альберта Лемана и познакомит публику с собственными сочинениями.

Напомним, что цикл концертов «Голоса Вселенной: орган XXI века. Классика органного авангарда» включает пять программ, представляющих широчайшую палитру современной органной музыки: от Оливье Мессиана, первым открывшего новые горизонты органных звучаний в 1930-е, и Дьёрдя Лигети, в 1960-е полностью перевернувшего представление о возможностях инструмента, до многочасовой органной инсталляции. Часть произведений прозвучит в России впервые. Концерты пройдут по май 2022 года.

Начало в 19:00.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.