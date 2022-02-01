Симфония тысячи голосов

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Collegium Musicum продолжает беспрецедентный по масштабу проект, в котором звучит органная музыка классиков XX века и современных авторов. 6 февраля 2022 года в Кафедральном соборе св. Петра и Павла органист и композитор Игорь Гольденберг возвратит слушателей к истокам органного авангарда, в удивительное время, когда композиторы постепенно открывали для себя бескрайнюю вселенную органных звучаний, его фантастические звуковые ресурсы, которые прежде оставались невостребованными. Время, когда появлялись гигантские современные органы, и они вдохновляли на поиск новых тембровых возможностей, когда рождались уникальные произведения, каждое из которых можно назвать «симфонией тысячи голосов».

голоса вселенной - органный концерт

Игорь Гольденберг исполнит красочные полотна крупнейших мастеров французской органной школы (Дюрюфле, Дюпре, Лангле), вернется к ранним произведениям современной музыки (Айвз, Скрябин), вспомнит выдающегося советского композитора и педагога, своего учителя Альберта Лемана и познакомит публику с собственными сочинениями.

Напомним, что цикл концертов «Голоса Вселенной: орган XXI века. Классика органного авангарда» включает пять программ, представляющих широчайшую палитру современной органной музыки: от Оливье Мессиана, первым открывшего новые горизонты органных звучаний в 1930-е, и Дьёрдя Лигети, в 1960-е полностью перевернувшего представление о возможностях инструмента, до многочасовой органной инсталляции. Часть произведений прозвучит в России впервые. Концерты пройдут по май 2022 года.

Начало в 19:00.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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