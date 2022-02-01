Британско-итальянский тенор Фредди де Томмазо выступит в Доме музыки

Выступление певца, снискавшего безоговорочное признание критиков и публики, – событие, которое с одинаковым нетерпением ждут как взыскательные ценители оперного жанра, так и любители эффектных гала-вечеров, в которых звучат популярнейшие арии и фрагменты из знаменитых сочинений классиков. Идя навстречу многочисленным пожеланиям слушателей, в этом сезоне Владимир Спиваков, Национальный филармонический оркестр России и Московский международный Дом музыки приготовили слушателям роскошный подарок – абонементную серию «Мировые оперные звезды», участие в которой принимают исполнители, чьему таланту, мастерству и актерской харизме рукоплещет публика ведущих театров планеты.

В предстоящем концерте, который пройдет в Светлановском зале 4 февраля 2022 года, московские меломаны смогут оценить искусство Фредди де Томмазо – молодой звезды Королевской оперы Ковент-Гарден в Лондоне, победителя старейшего в Европе конкурса вокалистов имени Франсиско Виньяса в Барселоне (2018). В свои 28 лет де Томмазо, по признанию авторитетных британских критиков, стал «сенсационным Каварадосси», исполнив одну из главных партий в опере «Тоска». В срочном порядке заменив заболевшего Брайана Химмела, а спустя неделю выйдя на сцену во время онлайн-трансляции, Фредди де Томмазо в одночасье обрел статус новой яркой величины на мировом оперном небосклоне. Он стал первым британским тенором, исполнившим партию Каварадосси в Ковент-Гарден за последние 60 лет, и самым молодым певцом, когда-либо выходившим в этой роли на сцену Королевского оперного театра. «Я счастлив быть частью оперного мира, этого потрясающего вида искусства, которое заслуживает огромного внимания. Это музыка, которую я люблю, и я хочу делиться ею с как можно большим количеством людей!» – признается артист.

Фредди де Томмазо получил образование в Королевской академии музыки в Лондоне, был стипендиатом нескольких фондов. В 2018 году участвовал в проекте «Молодые певцы» Зальцбургского фестиваля. В сезоне 2018/2019 стал артистом Оперной студии Баварской государственной оперы, где участвовал в постановках опер «Норма» Беллини, «Девушка с Запада и «Богема» Пуччини, «Мавра» Стравинского и «Иоланта» Салливана. Выступал в таких театрах, как Королевская опера Ковент-Гарден, Венская государственная опера, Нидерландская национальная опера (Амстердам) и других. Весной 2021 года фирма звукозаписи Decca выпустила первый сольный альбом Фредди де Томмазо.

На концерте в Доме музыки певец исполнит арии из известных опер в сопровождении Национального филармонического оркестра России под управлением маэстро Владимира Спивакова.

Заключительный концерт абонемента «Мировые оперные звезды» пройдет 3 апреля. В Светлановском зале выступит сопрано Лизетт Оропеса (США).

Начало в 19:00.

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