Театру.doc исполняется 20 лет!

14 февраля 2002 года новый независимый театр распахнул свои двери. Нет, не так, ведь у нас не принят пафос. 20 лет назад Театр.doc открыл небольшую дверь в подвал в Трехпрудном переулке для тех, кто страстно хотел делать в театре что-то совсем новое, делать своё. Ведь только тогда, когда делаешь именно СВОЁ, тогда к тебе придут и с тобой останутся те самые СВОИ.

Основатели Театра.doc — драматурги Елена Гремина и Михаил Угаров — периодически пытались перенести празднование его дня рождения на 15 февраля: им казалось, что совпадение даты с Днём святого Валентина сильно перетягивает внимание от театра к празднику влюблённых. Но Мироздание всегда право — Театр родился от любви этих двух людей. И влюблённые в театр приходят каждый вечер уже 20 лет, чтобы открыть дверь Театра.doc, по какому бы адресу она не находилась. Приходят СВОИ. И мы уже прочно уверены, что дату менять ненужно, ведь она — про любовь.

14 февраля 2022 года мы постараемся собрать в пространстве реальном и виртуальном всех, кто был причастен к истокам Театра.doc.

Мы вспомним и покажем отрывки самых первых знаковых спектаклей Театра.doc и расскажем о том, как и почему тот или иной спектакль стал важным событием.

На вечере будут представлены фрагменты из спектаклей: «Кислород» Ивана Вырыпаева и Виктора Рыжакова, «Преступления страсти» Варвары Фаэр, «Большая жрачка» Александра Вартанова и Руслана Маликова, «Первый мужчина» Елены Исаевой, «Яблоки земли» Екатерины Нарши и Аглаи Романовской, «Война молдаван за картонную коробку» Александра Родионова и Михаила Угарова, «Трезвый PR» Екатерины Нарши и Ольги Дарфи.

Так же Андрей Родионов и Екатерина Троепольская прочтут отрывок своей новой пьесы «Троекурово», где ныне уже покойные Угаров и Гремина выступают в качестве литературных персонажей.

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