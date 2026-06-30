Символизм и духовные образы в живописи Марии Рудневой: интернациональный диалог со зрителем

— В вашем творческом пути было несколько разных направлений: дизайн одежды, мебели, роспись ёлочных игрушек. Как опыт работы в этих сферах повлиял на становление вашего авторского стиля в изобразительном искусстве? Какие профессиональные навыки из прошлого оказались особенно полезны сейчас?

— Думаю, что весь мой предыдущий путь в разных сферах подготавливал меня к тому, где я сейчас. Это навык в рисовании, пространственное мышление, умение находить верное решение в нестандартных ситуациях, общение с людьми и выстраивание диалога. Что касается авторского стиля, то на него повлияли другие факторы. Для этого мне нужно было наоборот, погрузиться в себя, встретиться с собой, почувствовать, что для меня главное в моей живописи, без чего нет меня. И этим главным стала тема духовности, тонкой, скрытой стороны жизни. Энергия жизни, разлитая повсюду вокруг нас, духовных наставников, невидимых помощников.

— Вы определяете своё направление как «духовный символизм, космизм». Расскажите подробнее: какие символы чаще всего появляются в ваших работах и что они означают для вас? Есть ли какой‑то ключевой образ, который проходит через всё ваше творчество?

— Духовный символизм — это не только про конкретные символы, как письменные знаки, хотя и они тоже у меня присутствуют. Я общаюсь со зрителем на языке символов, через образы, сюжеты. Часто обращаюсь к образу девы Марии через цветок белой лилии, символ чистоты или образам ангелов, символам помощи и защиты. Использую образ потоков энергий в виде, излучающих божественный свет, силуэтов, линий, лучей. Потому что все в мире есть вибрация, энергия, волна. Я ее вижу, чувствую руками и не только и изображаю в своих работах.

— Вы занимаетесь медитативными практиками и Рейки. Можете описать, как эти практики влияют на процесс создания картины — от зарождения идеи до финального штриха? Меняется ли ваше восприятие готовой работы после медитации над ней?

— Многие сюжеты для картин приходят в снах, у меня бывают сны-провидения, когда я вижу события будущего, или просто обычная бытовая ситуация, взгляд прохожего, движение приобретает очертания иного смысла, который потом ложится в основу сюжета. Духовные практики дают навык чувствования энергий и точное восприятие верного направления в процессе создания картины. Я часто рисую под музыку, иногда танцую. В потоке образы открываются мне постепенно, они проявляются на холсте и я понимаю, что сейчас происходит таинство- кто-то из духовного мира решил показать свое лицо и свою задачу здесь в проявленном мире через мое полотно. Когда я это вижу, как из-под кисти они впервые смотрят на меня, сердце начинает биться быстрее от этого нового знакомства. Я откладываю работу и с почтением изучаю того, кто открылся мне, спрашиваю, кто он или она и что хочет донести этому миру. Это очень интересно и волнующе. Это не просто медитация, в воображении, это реальное погружение в энергии и живой контакт.

— Ваши работы представлены на выставках в России и за рубежом — от Цюриха до Джайпура. Замечаете ли вы разницу в восприятии вашего искусства зрителями из разных культур? Были ли случаи, когда реакция публики вас особенно удивила или заставила по‑новому взглянуть на какую‑то из своих работ?

— Для меня очень важно показывать картины в разных городах и странах. Тема моих работ должна коснуться сердца каждого. Классический образ ангела близок европейской культуре, а образ Будды или божественного лотоса — восточной. Недавняя выставка в Джайпуре (Индия) вызвала самый живой отклик у зрителей, очень много людей посетило ее. И меня это сильно вдохновляет. Ощущение, что ты прикоснулся к другой культуре, общение через искусство, очень радостно, незабываемо.

— Вы пишете: «Я верю, что Бог един, вне религий, и проявлен во множестве форм и лиц». Природа для вас — одно из таких проявлений. Как вы передаёте эту идею единства через визуальные образы? Используете ли какие‑то особые художественные приёмы, чтобы зритель смог ощутить эту связь человека, природы и чего‑то большего?

— Наша связь не только с природой, всеми живыми существами, людьми, местами, тонким миром, божественными существами и Единым Богом проходит общей мыслью через мои работы, как связь, через вибрации и волны, которыми пронизан весь мир вокруг нас. Я их изображаю плавными световыми линиями, которые являются визитной карточкой моего авторского стиля. Есть серия картин с ангелами, я продолжаю работу над ней. В некоторых картинах у меня есть сюжеты, где образы природы оживают в проявленных формах. Но главное, как я заметила, это отклик зрителей, которые отмечают, что от картин исходит сильная энергия. Какие-то умиротворяют и дарят ощущение спокойствия и внутренней тишины, парения. Какие-то динамичны и идёт прилив сил. А есть и такие, которые пугают своей неземной отстранённостью, тем, что не доступно пониманию. Для меня они все живые, мои друзья и помощники.

Беседовала Екатерина САМИТИНА,

Изображения: личный архив М. РУДНЕВОЙ