РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМир музыкиСингл «Стану Песней» – стадионный рок от группы UBEL

Сингл «Стану Песней» – стадионный рок от группы UBEL

editor
By editor
46
ubel

18 октября группа UBEL выпустила энергичный сингл «Стану песней». Трек войдет в предстоящий альбом «Сувенир с земли».

 Сингл «Стану песней» — стадионный рок в исполнении дуэта. Песня про путь к себе через череду неминуемых потерь звучит эпично: перегруженные гитары, космические синты, взрывной припев и запоминающаяся вокальная партия создают объемное пространство, заряженное энергией и жизненной силой.

UBEL — пионеры нуарного поп-гранжа, дуэт родных брата и сестры Егора и Варвары Убель. Группу маятником несет от сурового минимала в стиле электро-гранж до нежных акустических баллад и обратно. При написании музыки Убели основываются на общих законах драматургии, воспринимая каждую песню, как полноценное творческое высказывание. Искренность, смелость, преодоление боли – это основа убелевской поэтики.

Варвара — звезда джазовой сцены, победитель и член жюри популярного вокального шоу «Ну-ка, все вместе!». Егор — востребованный студийный музыкант и продюсер, участник коллективов: «Багровый Фантомас» и «Шуба Леонтьева».

Предыдущая статья
Разработчики показали первый кадры геймплея игры «Сатурн»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru