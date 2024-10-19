Сингл «Стану Песней» – стадионный рок от группы UBEL

18 октября группа UBEL выпустила энергичный сингл «Стану песней». Трек войдет в предстоящий альбом «Сувенир с земли».

Сингл «Стану песней» — стадионный рок в исполнении дуэта. Песня про путь к себе через череду неминуемых потерь звучит эпично: перегруженные гитары, космические синты, взрывной припев и запоминающаяся вокальная партия создают объемное пространство, заряженное энергией и жизненной силой.

UBEL — пионеры нуарного поп-гранжа, дуэт родных брата и сестры Егора и Варвары Убель. Группу маятником несет от сурового минимала в стиле электро-гранж до нежных акустических баллад и обратно. При написании музыки Убели основываются на общих законах драматургии, воспринимая каждую песню, как полноценное творческое высказывание. Искренность, смелость, преодоление боли – это основа убелевской поэтики.

Варвара — звезда джазовой сцены, победитель и член жюри популярного вокального шоу «Ну-ка, все вместе!». Егор — востребованный студийный музыкант и продюсер, участник коллективов: «Багровый Фантомас» и «Шуба Леонтьева».