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Александр Добронравов признался в любви к миру и выпустил альбом с ХЭПом

editor
By editor
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Александр Добронравов - Всё люблю

Альбом «Всё люблю» стал седьмым студийным альбомом Александра Добронравова. В новом альбоме автор попробовал собрать свои главные песни за последние 4 года, хотя не все песни принадлежат перу маэстро. В песнях Добронравова присутствует его незаменимый композиторский почерк – мелодичность, философия, поэтические находки в стихах, и конечно, его неповторимый тембр голоса.

«Для меня каждая песня – это высказывание. В моём репертуаре, нет случайных песен, нет даже случайных поэтов, с которыми я сотрудничаю. Мы живём в очень непростое время и сейчас остро стоит вопрос: «О чём говорить со зрителем?». Я рассказываю о своём восприятии мира, что я люблю, что мне близко. Конечно, вечные темы – любовь, семья, Родина, и сама жизнь вокруг нас, поэтому неординарное название альбома по песне «Всё люблю». Основной посыл – любовь к миру, думаю это прекрасное послание человечеству. Я вижу свет во всём. Я всё люблю – этот мир нужен мне. И, возможно, я нужен ему», — рассказывает Александр Добронравов.

В альбом Александра Добронравова «Всё люблю» вошло 11 композиций, большинство из которых написаны в соавторстве с первоклассными поэтами: Натальей Пляцковской (Белая зима), Натальей Касимцевой (Лучше не бывает), Лионом Измайловым (В чём причина?), Еленой Сорокиной (Всё люблю), Иваном Овчинниковым (Воздастся), Евгением Роговым (Без тебя), а также песня на стихи классика песенного жанра Михаила Танича «Не хлопай дверью» (лауреат фестиваля «Песня года 2023») и камбэк «Безнадёга. New Version» на стихи Ларисы Рубальской. В альбом также вошли 2 песни, которые родились в плотном сотрудничестве с авторами Антоном Дориным и Евгением Роговым (Я люблю свою жену) и Германом Титовым (Жизнь не кончается), последняя в дуэте c замечательной певицей Варварой.

«В прошлом году у меня вышел концептуальный Первый патриотический альбом, а в этом году, ко дню своего рождения, я выпускаю альбом «ХЭП»а, куда вошли Хорошие Эстрадные Песни», — говорит Александр Добронравов.

Альбом «Всё люблю» показывает многогранный талант певца и композитора Александра Добронравова, даёт возможность услышать потрясающие стихи, оркестровки и высокопрофессиональный звук, над которым трудились одни из лучших мастеров звукорежиссуры: Павел Дугин, Александр Lev Коновалов, Константин Иванов, Илья Гребенюк и Андрей Кудрец.

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