«Домой» – новая авторская песня от Юлии Беретты  

Певица, автор текстов, композитор, актриса - Юлия Беретта в канун Нового года, когда нужны конъюнктурные песни про Новый год и у радио есть на них трафик, выпускает трек совершенно не относящийся ни к каким праздникам. «Домой» - так называется новое творение автора Юлии Беретты.

Юлия снова идет против всех правил, делая то, что чувствует, не подстраиваясь под время.

«Где бы я не была и, что бы не увидела: удивительные пейзажи Европы, или пляжи морей и океанов, даже в роскошных шестизвёздочных отелей различных стран, как бы не было хорошо, через какое-то время меня тянет домой. Я скучаю, по своей Москве, по своему дому. Казалось бы гастрольная жизнь приучила меня жить в дороге, поэтому обожаю путешествовать, но дорога домой всегда у меня с трепетом в сердце! Я давно хотела написать такую песню, но не хватало концентрации этой темы. Сегодня, когда многие вынуждено прощаются со своим домом, сжигая мосты, я чувствую их боль. Потому, что место где ты родился - особенное, это место силы. Желаю в канун 2023 года всем, кто по какой либо причине задержался где-то - вернуться домой здоровыми, целыми и невредимыми!» - рассказывает Юлия Беретта.

Трек «Домой» вышел на лейбле Zeon 26 декабря и доступен на всех цифровых платформах.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.