Продюсер, режиссёр и телеведущая Елена Кипер не перестаёт удивлять. Она завершила работу над специальным сезоном проекта «По Классике», который получил поэтичное название «Сказки в дуэте». По масштабу это самая амбициозная часть цикла за всю его историю.

В основе сезона — смелый эксперимент: соединить фольклорное наследие с современной музыкой, клиповой эстетикой и нестандартными творческими союзами. В каждом выпуске зрителей ждут дуэты, которые сложно было представить: артисты разных поколений записали абсолютно новые треки, написанные специально для проекта.

В съёмках участвуют больше двух десятков имён: Бурито и Трида, Вован Солодков с группой «Вирус», а также Фогель, Родион Газманов, NLO, Скрипка, Мохито, Кася, Gafur, «Балаган Лимитед», Нодар Ревия, Ася Зыкова, Эгромжан, Тая Скоморохова, Astero, Диана Анкудинова, группа «Без Игрушек» и другие. Какие именно пары соединились в студии — пока интрига, продюсер держит это в секрете до премьеры.

Кстати, Елена Кипер признаётся: получившийся плейлист — её нынешняя любимая эксклюзивная коллекция. И совсем скоро её услышат миллионы.

За ритм и драйв сезона отвечает Артём Райтраун. Он выступил ведущим, связал все истории воедино и добавил проекту фирменной «прожарки» — современной, ироничной, живой.

Итогом работы стали 12 песен, 12 mood-видео и 6 полноценных выпусков. Увидим их осенью — первые релизы стартуют уже в сентябре. Премьера пройдёт на платформе VK Видео, следом показ подхватит телеканал Music Box.

Музыкальную сторону курирует новый лейбл «Раша Рекордс» (для него это один из первых крупных проектов), а информационную поддержку обеспечила Национальная Медиа Группа.

«Мы хотели, чтобы сказки перестали быть просто воспоминанием из детства. Они могут звучать современно, становиться песнями и объединять поколения. Именно таким получился этот сезон», — делится Е. Кипер.

Фото: пресс-служба Е. Кипер