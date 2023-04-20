В Лужниках состоялась премьера аудиоспектакля «Мечтай! Сейчас самое время»

18 апреля состоялся предпремьерный показ нового аудиоспектакля в СК «Лужники». Огни одного из самых больших стадионов Мира зажглись для представителей СМИ и блогеров, поразив всех присутствующих масштабом проекта.

«Мечтай! Сейчас самое время» - первый в России иммерсивный аудиоспектакль с финалом на Большой арене «Лужники».

В программе события разворачиваются в формате шоу: во время прогулки по спорт-парку «Лужников», участники проходят аллею славы, исторические места, вспоминают о своих детских мечтах и загадывают желания. Финал программы организован на Большой арене. Участники аудиоспектакля попадают на стадион, проходя по тому самому тоннелю, откуда выходят великие спортсмены и артисты - там, где они молились о своей победе и удаче перед выходом на поле.

Вечер 18 апреля был посвящен закрытому показу и общению прессы с создателями шоу. Лилия Дасаева и Галина Ратникова поделились с прессой тем, как создавался спектакль.

Лилия Дасаева автор «Мечтай! Сейчас самое время»:

«Лужники - это как получить Оскар. А выйти на большую арену и стоять там, ощущать весь этот масштаб - это совсем другая энергия, чем если ты сидишь на трибуне. Если мы говорим про энергию, то находясь здесь, когда идет концерт или чемпионат, или спортивное мероприятие - мы отдаём энергию, «болеем» за любимую команду или слушаем любимого артиста, мы отдаём им энергию, весь свой заряд!

Но когда арена пустая, вы стоите в проходе и когда эта площадка только для вас - вся энергия возвращается к вам. В нашем спектакле мы постарались построить все так, чтобы вы прочувствовали историю места, историю людей, которые всю свою жизнь старались осуществить свою мечту именно здесь, в Лужниках.

Я очень надеюсь, что сегодня пройдя весь этот путь вместе с нами, вы по-настоящему насладитесь смыслами и мыслями, которые мы поместили в наш аудиоспектакль».

Галина Ратникова создатель «Мечтай! Сейчас самое время»:

«Когда мы познакомились с Лилей, я узнала про проект и лично приняла в нем участие. Он меня настолько вдохновил, что мне захотелось поделиться им со всеми - кому хочется снова мечтать и знать, что у него все получиться! Моя идея заключалась в том, чтобы сделать этот спектакль доступным для каждого. Как раз сегодня тот день, когда мы открыли продажи и теперь каждый желающий может на нашем сайте, на сайте Лужников приобрести билеты и прийти.

Первый наш спектакль в открытом формате состоится 28 апреля».

Юлия Журкина, заместитель директора по коммуникациям и продвижению, руководитель Центра сохранения наследия и развития туризма АО «Лужники»:

«Прежде всего, хочу поблагодарить наших партнеров – Лилию Дасаеву и Галину Ратникову, которые зарядили всех энергией и вдохновили на реализацию задуманного. Наш экскурсионный центр дает возможность увидеть легендарные «Лужники» с необычного ракурса, посетить локации, обычно недоступные для болельщиков и зрителей. Мы стараемся создавать и привлекать экскурсионные проекты для самых разных аудиторий: людей с широким сектором интересов, и не обязательно только в спорте; разного возраста, уровня дохода. Мы очень ценим стартапы, где есть новизна, креатив, полет фантазии. Впервые в стране именно на Большой арене были запущены официальные прогулки по крыше стадиона с видом на Москву с высоты птичьего полета; открылась масштабная фотовыставка, где помимо спортивной истории, целый этаж отведен под музыкантов и концертов в Лужниках.

«Лужники» – гораздо больше, чем спорткомплекс, это спортивно-культурный кластер, который, наполняется всё больше и больше проектами, связанными с креативными индустриями. Спектакль «Мечтай! – уникален, аналогов пока нет ни на одном другом стадионе мира. Мы хотим, чтобы проект развивался, жил и привлекал всё больше и больше участников, для которых посещение «Лужников» станет знаковым событием в жизни.

Изначально проект был придуман авторами для близких людей в качестве подарка, но позже его стали заказывать для проведения частных мероприятий и для крупных корпораций. В этом году, при поддержке АО «Лужники» и партнеров, спектакль стал доступным для всех желающих.

Начиная с 28 апреля, каждый уик-энд «Лужники» и создатели уникального аудиоспектакля «Мечтай! Сейчас самое время», будут проводить шоу для всех желающих.

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