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Мир театра

«Улыбки летней ночи» — финал 51‑го сезона МНДТ

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Фото: Екатерина Кулешова

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Московский Новый драматический театр (МНДТ) завершает 51‑й сезон, который стал особым — юбилейным, наполненным яркими премьерами и творческими достижениями. Финальный спектакль — «Улыбки летней ночи» в постановке художественного руководителя, заслуженного деятеля искусств РФ Вячеслава Долгачёва, состоится 12 июля.

Сезон прошёл под знаком 50‑летия театра, а также совпал с несколькими юбилеями Вячеслава Долгачёва: 75‑летием, 50‑летием творческой деятельности и 25‑летием руководства МНДТ.

Сезон открылся «Камерой обскура» по роману Владимира Набокова в постановке Долгачёва. Спектакль прошёл с аншлагами, заметно увеличил билетные продажи, транслировался на телеканале «Театр» и заявлен на соискание «Золотой маски — 2026».

К Новому году театр представил музыкальную сказку «Конёк-горбунок», которая стала участником международного фестиваля «Театральный бульвар». Во второй половине сезона на сцене «Мастерская» состоялась премьера комедии Мольера «Мизантроп» в постановке молодого режиссёра Виктора Тихоновича (ученика Г. Козлова) — эксперимент привлёк внимание смелостью решений.

В Международный день театра состоялся торжественный вечер «Там, где мы есть…», посвящённый 50‑летию МНДТ. Вручена премия «Признание» артистам, отличившимся в сезоне. Актёры Наталья Рассиева и Евгений Рубин удостоены звания «Почётные деятели искусств города Москвы». Также состоялась презентация книги Вячеслава Долгачёва «Далёкое но близкое: театральные перепутья».

В этом сезоне Театр запустил видеопроект «Русские народные сказки» к 200‑летию С.Н. Афанасьева — записи в исполнении артистов доступны в соцсетях. Труппа пополнилась выпускниками ВГИКа 2026 года.

Планы на 52‑й сезон художественный руководитель представит на сборе труппы в начале сентября.

МНДТ благодарит зрителей, партнёров и коллег за поддержку. Юбилейный сезон стал точкой роста: театр сохраняет верность принципам и продолжает искать новые формы диалога с публикой.

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