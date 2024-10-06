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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Сказочный успех: узбекская детская писательница заняла первое место в британском конкурсе

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ректор-Ангренского-университета-Комил-Синдаров,-Елена-Макарова,-поэт-Мария-Мучинская-из-Беларуси

Ректор Ангренского университета Комил Синдаров (Узбекистан), писатель Елена Макарова (Узбекистан), поэтесса Мария Мучинская (Беларусь)

Писательница Елена Макарова из солнечного и прекрасного Узбекистана сияет на международной литературной сцене после триумфальной победы в старейшем Евразийском конкурсе XIII Open Eurasia. Елена заняла первое место в категории «Детская проза» и унесла престижную премию им. Марии Шевель. Данная награда открывает возможность издания книги на английском языке в Великобритании и ее представления на 14-ом международном фестивале Open Eurasian Literature Festival & Book Forum в Шотландии в 2025 году.

Елена Макарова – талантливый автор сказок и стихотворений для детей, обладательница филологического образования, и преподаватель русского языка в Ташкентском Педиатрическом институте. Ее творчество регулярно публикуется в газете «Класс!» для детей Узбекистана, а ее произведения неоднократно удостаивались высоких наград, включая победу в конкурсе «Лучшая книга» в номинации «Лучшая творческая работа» (г. Ташкент. Агентство по делам молодежи).

Награждение Елены Макаровой состоялось 18 сентября в рамках 4-го фестиваля «Голоса друзей: поэзия и визуальные искусства» в Wyndham Garden Burabay, где собрались более 60 участников из 15 стран, и общее количество посетителей составило около 500 человек. Этот триумфальный момент стал ярким доказательством того, что талант и труд всегда находят свое признание.

«Мы рады, что Елена получила престижную премию им. Марии Шевель, и уверены, что ее творчество продолжит радовать и вдохновлять юных читателей по всему миру. Поздравляем Елену Макарову с заслуженной победой и желаем ей дальнейших ярких творческих успехов!» — прокомментировала директор конкурса Анна Лари.

Конкурс XIII Open Eurasia привлекает лучшие литературные умы со всего света с 2012 года,в этом году на проект были поданы заявки из 20 стран. Проводится британской некоммерческой организацией Евразийской Творческой Гильдией. Премия им. Марии Шевель была учреждена в рамках конкурса в 2016 году. С тех пор она стала настоящим стержнем поддержки детских авторов, помогая им издавать свои произведения в Лондоне и представлять творчество на мировой арене.

Это великолепное достижение Елены Макаровой приносит честь не только ей самой, но и всему Узбекистану, подтверждая, что в стране талантливые люди, способные удивлять и вдохновлять мир своим творчеством.

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