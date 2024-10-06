Сказочный успех: узбекская детская писательница заняла первое место в британском конкурсе

Ректор Ангренского университета Комил Синдаров (Узбекистан), писатель Елена Макарова (Узбекистан), поэтесса Мария Мучинская (Беларусь)

Писательница Елена Макарова из солнечного и прекрасного Узбекистана сияет на международной литературной сцене после триумфальной победы в старейшем Евразийском конкурсе XIII Open Eurasia. Елена заняла первое место в категории «Детская проза» и унесла престижную премию им. Марии Шевель. Данная награда открывает возможность издания книги на английском языке в Великобритании и ее представления на 14-ом международном фестивале Open Eurasian Literature Festival & Book Forum в Шотландии в 2025 году.

Елена Макарова – талантливый автор сказок и стихотворений для детей, обладательница филологического образования, и преподаватель русского языка в Ташкентском Педиатрическом институте. Ее творчество регулярно публикуется в газете «Класс!» для детей Узбекистана, а ее произведения неоднократно удостаивались высоких наград, включая победу в конкурсе «Лучшая книга» в номинации «Лучшая творческая работа» (г. Ташкент. Агентство по делам молодежи).

Награждение Елены Макаровой состоялось 18 сентября в рамках 4-го фестиваля «Голоса друзей: поэзия и визуальные искусства» в Wyndham Garden Burabay, где собрались более 60 участников из 15 стран, и общее количество посетителей составило около 500 человек. Этот триумфальный момент стал ярким доказательством того, что талант и труд всегда находят свое признание.

«Мы рады, что Елена получила престижную премию им. Марии Шевель, и уверены, что ее творчество продолжит радовать и вдохновлять юных читателей по всему миру. Поздравляем Елену Макарову с заслуженной победой и желаем ей дальнейших ярких творческих успехов!» — прокомментировала директор конкурса Анна Лари.

Конкурс XIII Open Eurasia привлекает лучшие литературные умы со всего света с 2012 года,в этом году на проект были поданы заявки из 20 стран. Проводится британской некоммерческой организацией Евразийской Творческой Гильдией. Премия им. Марии Шевель была учреждена в рамках конкурса в 2016 году. С тех пор она стала настоящим стержнем поддержки детских авторов, помогая им издавать свои произведения в Лондоне и представлять творчество на мировой арене.

Это великолепное достижение Елены Макаровой приносит честь не только ей самой, но и всему Узбекистану, подтверждая, что в стране талантливые люди, способные удивлять и вдохновлять мир своим творчеством.